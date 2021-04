Mladenka iz Međimurja tužila snimatelja i dobila 8000 kuna naknade za pretrpljenu štetu

Mladenci iz Međimurja ostali su bez videosnimke vjenčanja jer ih je prevario snimatelj s kojim su sklopili ugovor. Općinski sud u Čakovcu donio je presudu kojom snimatelj iz Čakovca mladenki mora platiti 8000 kuna na ime pravične naknade za pretrpljenu neimovinsku štetu.

Tužiteljica je navela da je u travnju 2019. s tuženikom kao profesionalnim fotografom sklopila ugovor o djelu za pružanje usluge fotografiranja i videosnimanja vjenčanja. Snimatelj je u ugovoru namjerno izostavio svoje osobne podatke, pa je umjesto sebe osobno, kao ugovornu stranu naveo naziv svoje stranice na Facebooku. Uz to, stavio je pečat tvrtke koja je tri mjeseca prije izbrisana iz sudskog registra. Takvim ugovorom obvezao se obaviti posao i fotografije te videosnimke dostaviti u roku od 14 tjedana od dana vjenčanja. Taj je rok istekao polovicom siječnja 2020. I dok je fotografije uspio isporučiti, i to sa zakašnjenjem, e-mailom joj je 18. svibnja 2020. javio da videomaterijala nema jer ih je snimatelj kojeg je angažirao kao suradnika na vjenčanju - izgubio.

"Izgorili su diskovi", napisao joj je u e-mail poruci. Prama ugovoru platila mu je ukupno 6200 kuna, a kad je vidjela da je prevarema, zatražila je da joj taj iznos vrati. No, novac nije dobila. Zbog trajnog gubitka videomaterijala s vjenčanja, jedinstvenog događaja u životu, pričinjena joj je, kaže, neimovinska šteta i narušeno duševno zdravlje. Zbog stresa je zatražila i liječničku pomoć.

Snimatelj se branio da štetu nije prouzročio namjerno, već da je riječ o tehničkom kvaru. Kad bi njegova odgovornost i postojala, smatra da "navodna šteta" koju bi tužiteljica pretrpjela "nije takvog karaktera i intenziteta da bi zahtijevala popravljanje isplatom novčane naknade".

- Tužiteljica je uredno zaprimila fotografije sa svoje svadbe, kojima je ovjekovječen jedinstveni događaj u njezinom životu i uspomena na njega, a eventualni gubitak video materijala od 30 minuta to zasigurno ne može promijeniti – smatra on. Inače, tužiteljica je tražila naknadu od 22.000 kuna, no Općinski sud je procijenio da je 8000 pravična naknada.

