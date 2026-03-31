SUĐENJE 'SISAČKOM MONSTRUMU'

Mlađan priprema knjigu, traži da mu vrate bilježnice

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
31.03.2026.
u 19:29

Idućih nekoliko ročišta bit će zatvoreno za javnost zbog, kako je rečeno, zaštite privatnih podataka svjedoka

Policija mi je oduzela dosta bilježnica i molio bih da mi se vrate ili preslikaju jer mi trebaju – rekao je Srđan Mlađan (44) danas na kraju ročišta održanog na Županijskom sudu u Varaždinu. Jednog od najozloglašenijih zločinaca u Hrvatskoj, koji u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, tereti se za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu.

"Na rubu pameti"

Tijekom boravka u zatvoru, prema optužnici, od zatvorenika s kojim je bio u zatvoru zatražio je da osobe koje su svjedočile protiv njega otme i ubije kada izađe na slobodu. Spominje se i navodna lista za odstrel. Mlađan je doveden iz Lepoglave pod jakim osiguranjem, bio je vezan lancem. Veći dio ročišta protekao je u čitanju presuda za ubojstva, otmicu i razbojstva. Pročitano je pismo koje je u veljači 2022. slao svom vjenčanom kumu i zatvorskom cimeru Željku Bijeliću, koji je progovorio o listi za odstrel i na čijem se svjedočenju temelji znatan dio optužnice. Bijelić i Mlađan družili su se u zatvoru, no u jednom trenutku Bijelić mu se prestao javljati. "Alo momak, što se ne javljaš? Uzeli su mi sve filmove, bilježnice i materijale koje sam pripremao za knjigu i adresar. Zvala je moja stara tvoju staru desetak puta, ali joj se ne javlja", napisao je i dodao kako ima puno vremena pa čita "Na rubu pameti" Miroslava Krleže. "Jesi dobio pare, svi me pitaju da li mi se javio kum. Ne znam što se događa s tobom. Nadam se da ćeš dobiti ovo pismo, poslao sam preporučeno, i da ćeš se javiti", piše u Mlađanovu pismu kumu, kojem je posao i razglednicu.

Jedan je svjedok ispričao da je vidio da se Mlađan i Bijelić druže u zatvorskom odjelu. Pročitani su i zapisnici o privremeno oduzetim predmetima, poput bilježnica, notesa i papira, presude za ubojstva koje je Mlađan počinio automatskom puškom u vlasništvu svog oca i drugi dokazi. Kao mlađi maloljetnik, Mlađan je u žalbi na jednu od presuda spominjao da je čuo glasove, no vještaci su utvrdili da za to nema dokaza. Naveli su da je u pitanju duboki poremećaj osobnosti shizoidnog tipa, da je snažno egocentričan, emocionalno hladan, s ciničnim stavom prema drugima, uživljava se u morbidne i surove sadržaje te ne pokazuje kajanje. Nakon što je ubio policajca, rekao je kako mu nije žao što je "ubio drota", a čak je ocu koji ga je posjetio u zatvoru davao upute kako "pobiti još drotova". Kaznena djela počinio je bez ikakvih motiva.

Poremećaj ličnosti

U jednoj bilješci vještaka piše da mu je utvrđen duboki poremećaj ličnosti, no nije postavljena dijagnoza neke trajne psihičke bolesti. Nakon ročišta njegov odvjetnik Borislav Planinc rekao je da među dokaze žele uvrstiti i iskaze nekih drugih osoba koje su Mlađana, kako je rekao, ranije "lažno optuživale", kao i Ž. Bijelić. Potvrdio je da je Mlađan već ranije tražio da mu se vrate bilježnice koje nisu ušle u dokazni postupak i nalaze se u Državnom odvjetništvu. Mlađan smatra da u tim materijalima ima nekih stvari koje mu mogu pomoći u obrani. Idućih nekoliko ročišta bit će zatvoreno za javnost zbog zaštite privatnih podataka svjedoka.

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu
Ključne riječi
ubojica suđenje srđan mlađan

