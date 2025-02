Mlada glazbenica će pjevati na svečnoj večeri dodjele nagrade Večenjakova domovnica

Na ovogodišnjoj svečanoj večeri dodjele Večernjakove Domovnice u Bad Homburgu kao gošća, nastupit će mlada pjevačica iz Zagreba, Nika Pastuović.

Zasjala je vrhunskom izvedbom na festivalu Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku 2015. kada je imala samo jedanaest godina i od tada ne silazi s pozornice. Nekoliko puta je nastupila u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, KC Dražen Petrović, u zagrebačkoj Tvornici kulture i na drugim poznatim mjestima. Česta je gošća u emisiji Dobro jutro Hrvatska i na CMC televiziji. Izvela je duet sa Željkom Bebekom kao gošća na njegovom koncertu, a njena nedavna izvedba pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" postala je izuzetno slušana i tražena. Jednako je uspješna i kao studentica ekonomije i kao glazbenica. Kako sama kaže, "sve to uz dobru organizaciju i uz Božju pomoć".

Razgovarala: Jasna Lovrinčević

"Vaš prvi veliki nastup bio je u Šibeniku na Večeri internacionalne glazbe u okviru festivala Večeri dalmatinske šansone 2015. godine. Možete li malo reći o tome?"

"Na šibenskom festivalu 2015. godine nastupila sam s jedanaest godina kao najmlađi debitant koji je ikada nastupio na festivalu Večeri dalmatinske šansone i taj status držim do danas. To je bilo predivno iskustvo, ali također i velika odgovornost. Zanimljivo je kako je to nekako slučajno ispalo, iako ja kažem kako se sve događa s razlogom.

Mi smo se zapravo, inicijalno htjeli informirati kako funkcionira Međunarodni dječji festival u Šibeniku. Međutim, obratili smo se na adresu Večeri dalmatinske šansone s ciljem da saznamo nešto o Dječjem festivalu. U prilogu smo poslali moju studijsku snimku pjesme Je suis malade koju izvorno pjeva Lara Fabian. Godinu dana ranije, slušala sam kako tu pjesmu izvodi Renata Sabljak upravo na Večerima dalmatinske šansone i tada sam dobila želju da snimim tu pjesmu. Zajedno sa svojom profesoricom pjevanja Ivanom Barun obradila sam ovu prekrasnu, ali iznimno zahtjevnu pjesmu, pogotovo za tada jedanaestogodišnje dijete te je nakon toga uslijedio rad u studiju. Taj e- mail je dospio do direktora šibenskog festivala, gospodina Branka Viljca, koji me nakon što je čuo moju studijsku snimku pozvao na Večeri dalmatinske šansone. Pjevala sam pobjedničku pjesmu Eurosonga 1983. Si la vie est cadeau. To je za mene iskustvo kojeg ću se prisjećati cijeli život."

"Je li škola pjevanja koju ste pohađali bila specijalizirana za zabavnu ili za klasičnu glazbu?"

"Pet sam godina pohađala suvremenu školu pjevanja Mikrofon Star gdje sam usavršavala suvremeno pjevanje. Moja mentorica Ivana Barun individualno je radila sa mnom te smo zajedno birale repertoar koji smo potom obrađivale. Na mojem je repertoaru uvijek bilo nešto što je vokalno i emocionalno vrlo zahtjevno kao na primjer pjesme Whitney Houston, Céline Dion, Lare Fabian i mnogih drugih inozemnih i domaćih eminentnih glazbenika te razne balade, šansone, kancone i sl. Privlačile su me vokalno i tekstualno zahtjevne pjesme pa tako pjevam i na nekoliko stranih jezika.

Završila sam i klasičnu Glazbenu školu Zlatka Balokovića, gdje sam svirala klavir. U sklopu drugih predmeta stekla sam iskustvo u višeglasnom pjevanju koje svakom pjevaču u nekom trenutku karijere zatreba. Tako je i meni dobro došlo navedeno znanje u sklopu projekta Elvis Meets Abba u kojem smo višeglasno izvodili najveće hitove Elvisa Presleyja i Abbe.

Dakle, sve što sam naučila tijekom obrazovanja sada mogu i primijeniti i jako sam zadovoljna s tim kako me život vodio u svim smjerovima u glazbi."

"Jeste li nastupali izvan Republike Hrvatske?"

"Snimila sam nekoliko obrada stranih pjesama u jednom glazbenom studiju u Düsseldorfu, u Njemačkoj. Također, imala sam nekoliko nastupa u Sloveniji te u Poljskoj za Veleposlanstvo Republike Hrvatske.

U Hrvatskoj imam prigodu često pjevati za veleposlanstva inozemnih zemalja. Pjevala sam za Veleposlanstvo Republike Francuske, u sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Francuske, 14. srpnja 2022. u hotelu Esplanada. Izvela sam državne himne naših dviju zemalja te prigodan francuski repertoar.

Također, imala sam priliku pjevati i za Veleposlanstvo Alžirske Narodne Demokratske Republike u Republici Hrvatskoj u Zagrebu. Otpjevala sam alžirsku himnu što je zbog egzotike jezika bilo vrlo zahtjevno ali sam uz prikladnu pripremu uspjela savladati tekst.

Uvijek je velika odgovornost pjevati državnu himnu, bez obzira o kojoj se točno državi radi pa tako imam veliko strahopoštovanje prema himni kao kompoziciji.

Ja ne govorim ni francuski ni arapski/berberski tako da su navedeni nastupi zahtijevali velike pripreme. Jako mi je drago što su ljudi koji su me slušali, a inače su izvorni govornici tih jezika, pohvalili naglasak i izgovor jezika. Prepoznat trud tako postane velika motivacija za daljnji rad."

"Zanimljivo da su vas angažirala strana veleposlanstva. Kako su saznala za Vas?"

"Većina veleposlanika koji su me angažirali, upoznali su me na događanjima koja su vezana za Hrvatski diplomatski klub i na događanjima u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Već nekoliko godina sudjelujem na njihovim svečanostima kao što su Dan diplomacije, obilježavanje Dana priznanja Republike Hrvatske i sl.

Zapravo, ključ je u učestalosti nastupa jer što više nastupaš, više te ljudi čuje i tako se stvara mreža poznanstava."

"Kako ste naučili izgovor za alžirsku himnu?"

"Za nastup u Veleposlanstvu Alžira preslušavala sam videa izvornih govornika te sam tekst Himne naučila pretežno po sluhu. Bilo je jako zahtjevno i vrlo specifično.

Kad bih trebala izabrati neku kompoziciju koja mi je tekstualno bila najteža, to je definitivno alžirska himna.

"Sve upućuje da imate apsolutni sluh, je li vam netko to potvrdio?"

"Rekla bih da je to jako izražena glazbena memorija koja se stiče prirodnim talentom, praksom, ali naravno i obrazovanjem."

"Na Vašoj mrežnoj stranici objavljeno je više nastupa s Orkestrima Hrvatske vojske. Možete li malo reći o tim koncertima."

"Da, učestalo nastupam s orkestrima Hrvatske vojske, kao što su Jazz orkestar, Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske i Orkestar Ratne mornarice. Također, imala sam prilike pjevati i s klapom Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj te s Policijskom klapom Sveti Mihovil. Uz događanja koja su usko vezana za vojnu djelatnost i na kojima se izvodi pretežno domoljubni repertoar, bila sam gošća na Koncertu za Valentinovo Jazz Orkestra, te na velikom božićnom koncertu Jazz Orkestra i Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 2023. godine. Nastupi u sklopu vojnih događanja su mi jako dragi, jer je posebna čast nastupiti u tom okruženju. Uvijek je velika čast dijeliti pozornicu s dragim kolegama."

"Vaša izvedba Thompsonove pjesme Ako ne znaš šta je bilo, u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu postala je izuzetno popularna i tražena. Kako je došlo do te izvedbe?

"To je bio koncert koji se organizira svake godine povodom obilježavanja pada Vukovara. Tamo sam izvela pjesmu Ako ne znaš šta je bilo i ta je snimka postala viralna. Čak ju je i sam Marko Perković Thompson podijelio na svojem Facebook profilu. Drago mi je da je i moja izvedba odjeknula diljem svijeta i da su je ljudi jako dobro prihvatili."

"Tko je birao program za taj nastup?"

"Izabrali smo ga zajednički, organizatori i ja i velika je želja branitelja bila da se izvede pjesma Ako ne znaš šta je bilo. Ja sam još uz pratnju vojnog orkestra otpjevala i pjesmu Ljubim te do bola od Radojke Šverko."

Vi pjevate duhovnu, klapsku, domoljubnu i tradicionalnu glazbu, pop balade, šansone i kancone? Kako birate repertoar?

"Kada biram ja sama za svoj "gušt", onda su tu uglavnom pjesme koje su jako emocionalno i vokalno zahtjevne. Repertoar se najčešće odabire prema tome što se na samom nastupu očekuje od mene. Na primjer, domoljubni repertoar imam priliku pjevati s vojnim orkestrima. Također, već godinama nastupam za Prvu gardijsku brigadu Tigrovi, a imala sam priliku pjevati i za Treću gardijsku brigadu. Prije pet godina pjevala sam na predsjedničkoj kampanji bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. U skladu s tim razvijao se moj domoljubni opus.

Također, na nastupu za Francusko veleposlanstvo od mene se očekivao francuski repertoar, tako da ovisno gdje pjevam, stalno proširujem repertoar. Hvala Bogu imala sam priliku pjevati na različitim mjestima i susresti se s raznim stilovima."

"Vi ste poznati i po izvedbama duhovne glazbe. Gdje je najčešće izvodite?"

"Duhovni repertoar i pjevanje na crkvenim vjenčanjima zauzima velik dio moga glazbenog opusa. Ako se duhovne pjesme izvode zaista iz srca a njih tako jedino i znam izvoditi, stvori se druga dimenzija. Kada pjevam na vjenčanjima i vidim da plaču i mladenci i kumovi i roditelji, to mi je najveća pohvala i najveći kompliment te mi je drago što sam mogla uveličati njihov najvažniji dan u životu."

"Do sada ste uglavnom interpretirali pjesme drugih izvođača, želite li imati pjesme gdje biste Vi bili prvi izvođač?"

"Voljela bih ići u tom smjeru. Često mi se nude autorske pjesme, ali bih htjela da se pronađem i vokalno i emocionalno u nekoj pjesmi. Do sada se to još nije dogodilo, ali možda se i dogodi nekad u budućnosti. Nikad ne znamo što će nam život donijeti."

"Što ćete pjevati u Bad Homburgu?"

"Voljela bih da to bude iznenađenje. Za sada je planirano da u službenom dijelu nastupim s jednom izvedbom, a u zabavnom s dvije izvedbe."