Misteriozni poduzetnik koji je preminuo u Zagrebu bio je nesuđeni vlasnik Zadarskog lista

Nenad Bukovec, poduzetnik koji je preminuo kojeg se povezuje s mutnim poslovima sa zagrebačkim gradskim poduzećima iz vremena Milana Bandića, nesuđeni je vlasnik Zadarskog lista - piše lokalni zadarski portal 057.Info.

On je 2014. godine, na ime predujma, tadašnjem vlasniku Albertu Faggianu, kako navodi 057info, isplatio 700.000 kuna, a ostatak je trebao biti uplaćen u kraćem vremenskom roku. Ni tada ni danas nije bilo jasno zašto bi građevinski poduzetnik iz Soblinca kupovao lokalni zadarski dnevnik, pa se vjerovalo da to radi za nečiji račun, odnosno za zadarskog poduzetnika koji je već bio u medijskom biznisu. To se potvrdilo skorim kadrovskim rješenjima.

- Ja jesam novi vlasnik RTD-a Zadar i to je sve što vam mogu reći. Za sva ostala pitanja obratite se šefu uprave Nevenu Klarinu, kazao je Bukovec tada novinaru Indexa, ali taj posao na kraju ipak nije realiziran.

Zadarski list kao tjednik pokrenuo je Nedjeljko Jusup uz pomoć zadarskih poduzetnika, da bi ga pri prelasku na dnevnik preuzeo Ante Jurjević. Nakon sloma Zadarkomerca vlasnik je bio Reno Sinovčić, koji ga je kasnije prodao Tankerskoj plovidbi, u vrijeme direktora Stanka Banića.

Dolaskom sadašnje uprave Tankerske vlasništvo je, zajedno s dugovima prema Novom listu, prepušteno Faggianu, a on ga je nakon neuspješne prodaje ljudima koji su stajali iza Bukovca prepustio slovačkoj grupaciji JOJ Media House, u čijem je i danas vlasništvu.

U posljednjih godinu dana njime neformalno upravlja zadarski poduzetnik Ivica Surać. Prije nekoliko dana iz prostora Tankerske plovidbe kod kafića Riva preselio je na novu lokaciju na Tri bunara - naveli su iz zadarskog portala.

VIDEO Objavljeno za što se terete brata i sestru Šegotu: Sređivao poslove vrijedne gotovo 4 milijuna kuna!