Uhićen bivši ravnatelj Gradskih groblja Zagreb Patrik Šegota te još četiri osobe

Patrik Šegota, bivši direktor zagrebačkih gradskih groblja uhićen je, neslužbeno se doznaje. On je bio jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, pa je vjerojatno riječ o nastavku policijsko uskočkih akcija koje su počele prije desetak dana. U njima su zbog raznih korupcijskih djela među ostalim uhićeni i Kazimir Bačić, ravnatelj HRT-a, Bandićev vozač Zdravko Krajina, Denis Mohenski, Ana Stavljenić Rukavina.... Ukupno je u pet odvojenih krakova istrage uhićeno 20-ak osoba.

Izvještava s Mirogoja Mateja Ježovita

Što se tiče Šegote, on je uhićen u Dubrovniku te ga prevoze u Zagreb. Svojevremeno je također bio u središtu priče oko namještanja kućica koje su prodavale cvijeće na gradskim grobljima, pa je vjerojatno njegovo uhićenje povezno s tim. Uhićeno je još nekoliko osoba koje se sumnjiče i za davanje mita, a među njima su kako se neslužbeno doznaje i djelatnice zemljišno-knjižnog odjela jednog suda. Kako se neslužbeno doznaje uhićena je Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišno knjižnog odjela u Sesvetama.

Da su uhićenja u tijeku potvrđeno je iz MUP-a, u kojem kažu da djelatnici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Rijeka) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno pet osoba.

- Zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela policija je jutros na području policijskih uprava dubrovačko-neretvanske, zagrebačke i primorsko-goranske uhitila pet osoba. U tijeku je provođenje dokaznih radnji, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja izvijestit ćemo javnost o utvrđenom - kazali su u MUP-u.

Kao što je uobičajeno u ovim situacijama istražitelji pretražuju poslovne prostore i stanove osumnjičenika, te izuzimaju sve što smatraju da će im koristiti. Vjerojatno je i Šegota bio duže vremena tajno praćen i prisluškivan. U studenom lani, nakon izbijanja afere s kućicama otišao je iz Gradskih groblja, te se skrasio u Zagrebačkom parkingu.

Što se tiče afere koja ga je stajala funkcije u Gradskim grobljima, radilo se o kućicama za prodaju cvijeća pred Mirogojem. No problem je bio u tome što su unosne poslove dobile tvrtke koje su osnovane netom prije objave javnog natječaja. Da se možda radi o neregularnosti prvi su upozorili cvjećari koji su godinama prodavali na istom mjestu. Potom je otkriveno da su četiri pristigle prijave jednako vrijedne, 3510 kuna. Uz to su kućice za prodaju cvijeća svoje poslovanje prepustile obrtu Velina design u vlasništvu Veline Oršolić, bivše pjevačice. Šegota se tada pravdao da su Gradska groblja kao podružnica Zagrebačkog holdinga samo raspisala natječaj te da on nema veze s podnajmom.

Osim afere s kućicama, našao se i u aferi s krivotvorenom diplomom kada je internetom počeo kružiti faksimil njegove diplome na kojoj je pisalo da je diplomirao 30. veljače 2015. u Travniku, što je Šegota demantirao, ustvrdivši da mu se podmeće.