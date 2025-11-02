Misteriozne dame u bijelom, duhovi djece i sotonistički rituali: Ove europske ceste lede krv u žilama

Tim s portala DiscoverCars.com, globalne platforme za usporedbu rentanja automobila, pregledao je lokalne forume i objave na društvenim mrežama kako bi otkrio deset najstrašnijih cesta u Europi, uz jezive priče i urbane legende povezane s njima. Prva na listi najstrašnijih je Staatsstrasse 2080 u Ebersbergu, Njemačka, poznata po ukletim pojavama "Bijele žene iz Ebersberg šume". Vozači su prijavljivali da su na tom području podizali mladu ženu u bijeloj haljini pored ceste, koja bi potom nestala što je izazvalo strah među onima koji su joj ponudili pomoć. Jedan policajac, koji redovito patrolira tim područjem, opisao je svoje iskustvo kada je pokupio ženu u bijelom, ali nakon što je pogledao u retrovizor, shvatio je da je ona nestala.

Sljedeća na listi je A616 Stocksbridge Bypass u South Yorkshireu, Engleska, cesti poznatoj po pojavama duhova, posebno djece. Dvije policajke su prijavile kako su se na cesti suočile s duhovima koji su ih preplašili do te mjere da su morale uzeti slobodno kako bi se oporavile. Na forumima postoji stotine sličnih priča, čineći ovu cestu jednom od najstrašnijih u Engleskoj.

Kinmount Straight, dionica ceste A75 u Škotskoj, poznata je kao jedno od najstrašnijih mjesta za vozače, a mnogi vozači, posebno vozači kamiona, izvještavaju o pojavama duhova. Jedna priča opisuje iskustvo vozača koji je prošao kraj starog dvorca, a zatim čuo snažan udarac, samo da bi se kasnije našao u nevjerojatnoj situaciji gdje su dijelovi njegovog vozila misteriozno završili usred ceste.

Cesta Blue Bell Hill u Kentu poznata je po urbanoj legendi o duhu žene u bijelom. Ovdje je vozač, policajac, pomogao ženi koja je izgledala zbunjeno, samo da bi ubrzo shvatio da je ona nestala, kao da nikada nije bila tamo. Mještani ovu pojavu nazivaju duhom Blue Bell Hilla. D7 Caen do Luc-sur-Mer u Normandiji također je poznata po duhovima, a posebno se spominje 'La Dame Blanche', žena u bijelom koja se pojavljuje u autima, samo da bi iznenada postala panična i nestala. Navodi se da je mlada žena poginula u prometnoj nesreći 1970-ih godina, a njezin duh upozorava vozače na opasnost.

U poljskom Przyleku priče o paranormalnim pojavama, posebno o duhu djevojčice i vojnika, stalno se pojavljuju na forumima. Mještani izvještavaju o viđenjima djevojčice koja traži pomoć, a nedaleko se nalazi i cestovna kapela koja je česta tema u ovim pričama. Ceste prema Davelis Cave u Ateni poznate su po čudnim paranormalnim pojavama. Ovdje su izvještaji o duhovima, NLO-ima, pa čak i sotonističkim ritualima. Grčki korisnici društvenih mreža opisuju to područje kao "izuzetno jezivo" i kažu da izaziva snažan osjećaj dezorijentacije.

Cesta B3212 u Dartmooru, poznata po "Dlanu s dlakom", nudi jezivo iskustvo vozačima. Već više od stotinu godina pojavljuju se izvještaji o "dlakavim rukama" koje se pojavljuju iz ničega i pokušavaju upravljati volanom, gurajući vozilo s ceste. Mnogi lokalni vozači kažu da su sami doživjeli ovu strašnu pojavu. U Irskoj, na staroj cesti Tramore, mještani izvještavaju o viđenju starog čovjeka koji se pojavljuje na cesti, da bi ubrzo nestao. Često se spominje kao opomena vozačima da ne voze po noći, kako bi se izbjegli susreti s ovim duhom. Irska ima i svoju poznatu lokaciju u blizini Montpelier Hilla, gdje su izvještaji o osjećaju da vas nešto ili netko promatra iz mraka. Jedan vozač je opisao osjećaj da ga netko prati dok je vozio, a na parkiralištu se nije mogao oteti dojmu da je netko stajao iza drveća.