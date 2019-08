Mislite da su velike kazne u Hrvatskoj? Pogledajte kakve su u Grčkoj

Zakon o sigurnosti na cestama stupio je na snagu s 01. kolovozom i s razlogom je utjerao strah u kosti većini vozača. Gotovo svakodnevno policija objavi kako je još netko „zaradio“ kaznu koja za nekoliko puta premašuje prosječnu hrvatsku plaću. Hrvatska nije jedina zemlja koja je u posljednje vrijeme pooštrila kazne za prometne prekršaje.

Isto je učinila i Grčka prošle godine kada su značajno pooštrili kazne za prometne prekršaje i izazvali bijes jednog dijela Grka. Nedavno postroživanje Zakona o zabrani pušenja u Grčkoj i visoke kazne za pušenje u automobilu ponovo su pokazale koliko su ustvari visoke kazne.

Usporedba kazni u Hrvatskoj i Grčkoj

U Grčkoj kazne u najvećoj mjeri više nisu fiksne i ovise o imovinskom cenzusu, odnosno tko koliko zarađuje. Oni koji imaju prosječnu godišnju zaradu između 50 tisuća eura (370 tisuća kuna) do 100 tisuća eura ( 740 tisuća eura) platit će dvostruko više od onih koji imaju godišnju zaradu manju od 50 tisuća eura, dok oni koji zarađuju više od 100 tisuća godišnje će platiti čak tri puta više.

U Hrvatskoj, pak, ne postoji imovinski cenzus kada je riječ o kaznama i Zakon o sigurnosti na cestama jasno navodi kolike su kazne u kojoj situaciji.

Foto: Hannibal Hanschke/DPA/PIXSELL

Ukoliko prođete kroz crveno u Grčkoj, vaša kazna će iznositi 700 eura (5183 kune), 9 negativnih i gubitak vozačke dozvole i to ukoliko zarađujete manje od 50 tisuća eura. Ako u Hrvatskoj prođete kroz crveno, možete dobiti kaznu u iznosu od 3 do 7 tisuća kuna. Novčana kazna se povećava ovisno jeste li dodatno nagazili na gas ili prošli kroz više crvenih svjetla jer vam je tada kazna od 10 do 20 tisuća kuna ili 60 dana zatvora.

Motociklist koji se vozi bez kacige u Hrvatskoj će platiti kaznu od 1000 kuna, dok će u Grčkoj morati malo dublje posegnuti u novčanik. Naime, kazna je 350 eura (2590 kuna), 5 prekršajnih bodova i 10 dana bez vozačke dozvole. Slično vas očekuje ako niste vezani: platit ćete 350 eura (2590 kuna) i ostati bez vozačke dozvole na 10 dana. Za isti prekršaj u Hrvatskoj ćete platiti 1000 kuna kazne.

Ako piješ, ne vozi

Ako vas ulove kako vozite u alkoholiziranom stanju, možete dobiti kaznu u Grčkoj iznosu od 200 eura pa sve do 2000 eura ovisno o tome koliko ste napuhali.

Ako imate od 0.5 do 0.8 promila alkohola u krvi platit ćete 200 eura ()1408 kuna). Ukoliko imate od 08. do 1.1 promila, to će vas koštati 700 eura i ostat ćete bez vozačke dozvole na 90 dana. Sve iznad toga znači da ćete u grčki proračun uplatiti 1200 eura (8886 kuna), dva mjeseca biti u zatvoru i 180 dana bez vozačke dozvole.

U Hrvatskoj situacija je malo drugačija.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Ako popijete malo više, no i dalje imate 0.5 promila "zaradit" će kaznu od 700 kuna. Ukoliko se pokaže da imate između 0,5 i 1 promila alkohola u krvi, uplatit ćete u hrvatski proračun između 3 do 5 tisuća kuna. Oni koji popiju malo više čašica i imali su između 1 i 1.5 promila, olakšali su si bankovni račun s kaznom koja može biti između 5 i 15 tisuća kuna. Što više imate promila, to je veći iznos. Svi koji voze s više od 1,5 promila, mogu očekivati kaznu u rasponu od 10 do 20 tisuća kuna ili 60 dana u zatvoru.

Pripremite novčanik ako odlučite tijekom godišnjeg odmora u Grčkoj otići do obližnje trgovine u papučama, jer ako vas policija ulovi da vozite u papučama morat ćete platiti 50 eura. U Hrvatskoj to nije prekršaj, ali se ne preporuča da to učinite.

Upozorenje i turistima

Nedavno postroživanje Zakona o zabrani pušenja u Grčkoj znači ako vas policija ulovi da pušite tijekom vožnje i to u društvo maloljetnika kazna je 3000 eura i oduzimanje vozačke dozvole na mjesec dana. Ista je kazna čak i ako vi niste imali cigaretu u ustima, već vaš suvozač, javlja LivingGreece.

Koliko su kazne postale važne i za turizam, pokazuje i činjenica da na brojnim stranicama na kojima reklamiraju godišnji odmor u Grčkoj mogu se vidjeti popisi prekršaja i koliko ćete za iste platiti. Dugi niz godina Grčka je slovila kao zemlja na samom vrhu broja prometnih nesreća u Europskoj uniji, a visoke kazne trebale bi ih smanjiti baš kao što je to plan i za Hrvatsku.