Miroslav Mike Aničić, u Hrvatskoj osuđen na 13 godina zatvora zbog krijumčarenja 170 kg kokaina, uhićen na Kostarici

Miroslav Mike Aničić (45) koji je u rujnu 2018. pravomoćno osuđen na 13 godina zatvora zbog krijumčarenja najmanje 170 kilograma kokaina, uhićen je na Kostarici još 2021. Kako je priopćio tamošnji lokalni portal San Carlos Digital, Aničić je bio uhićen pored svoje kuće mjestu Boca de Arenal, u provinciji Alejuela, na sjeveru Kostarike i to nakon što je duže vrijeme bio praćen. Konkretnije, kako piše San Carlos Digital tamošnja policija ga je pratila šest mjeseci. No onda je bio pušten da bi četiri godine kasnije ipak bio izručen Hrvatskoj.

Hrvatska je uhidbeni nalog i tjeralicu za Aničićem raspisala 2018., nakon što mu je presuda postala pravomoćna, a on se od 2019., nalazio na Kostarici. Za njim je bila raspisana i Interpolova tjeralica na temelju koje je i bio uhićen 2021. Njegovo izručenje Hrvatskoj nije mu prvo jer je već jednom bio izručen Hrvatskoj i to u sklopu akcije Spiderweb (Paukova mreža). Aničić je prvi put Hrvatskoj izručen u srpnju 2011., iz Beča, a s njim je izručena i njegova tadašnja djevojka Mirela G. Zanimljivi je da je s njima u avionu tada bio i Ivo Sanader, kojeg je Austrija tada izručivala Hrvatskoj nakon što je u prosincu 2010. bio uhićen na austrijskom autoputu dok je bježao iz Hrvatske u trenutku dok mu je Sabor skrivao imunitet u sklopu afere Fimi media.

Što se tiče Aničića, on i Mirela G. su u sklopu međunarodne akcije Spiderweb bili uhićeni u travnju 2011., zbog sumnje da su zrakoplovima krijumčarili kokain iz Južne Amerike. Sumnje su pretvorile u sudski postupak, a suđenje je pravomoćno okončano u rujnu 2018. kada je presuda Ančiću i ostalima optuženima u aferi Spiderweb postala pravomoćna. Ukupno su bili osuđeni na 63 godine zatvora, a tu im je presudu Županijski sud u Zagrebu izrekao u lipnju 2015.

Optuženici u akciji Spiderweb, još su bili poznati i kao "dileri s Bahama", a teretilo ih se za krijumčarenje najmanje 170 kilograma kokina. Drogu su specijaliziranim, uglavnom privatnim avionima prevozili iz Dominikanske Republike u Europu, a cijela skupina razotkrivena je kada su 2011. u Austriji uhićeni Aničić, inače kanadski Hrvat i Marina G. Tom prigodom u njihovu vozilu nađeno je 100 kilograma kokaina, a Aničić se poslije branio da je mislio da prevozi novac, a ne kokain. Branio se da su ga na krijumčarenje kokaina natjerali neki Kolumbijci kojima je dugovao ogroman novac, konkretnije četiri milijuna dolara. USKOK je njega i ostale teretio da su planirali s Bahama u Europu prokrijumčariti oko 200 kilograma kokaina, no plan im se izjalovio nakon što su Aničić i njegova djevojka uhićeni u Austriji, a njihova prethodnica u Sloveniji. Aničiću i ostalima sudilo se dva puta jer je prvu nepravomoćnu presudu, kojom su bili ukupno osuđeni na 73 godine zatvora, Vrhovni je sud ukinuo.

Na ponovljenom su suđenju osuđeni na slične kazne, pa je tako Aničić dobio 13 godina zatvora, a tajanstveni David Molina kojem se jedinom sudilo u odsutnosti devet godina zatvora. Nikola Katić dobio je 11 godina zatvora i njemu je jedinom Vrhovni sud 2018. kaznu umanjio za godinu dana. Na kazne zatvora od četiri godine do četiri godine i 11 mjeseci bili su osuđeni Milan S., Marina G. Davor M., Gordan Č. Željko K., Ivan M. i Simo Č. a svima njima izrečene kazne su kasnije potvrđene.

Osim što su osuđeni na zatvorske kazne, Aničić i Katić zajedno moraju vratiti 14,5 milijuna kuna, odnosno svaki po 6,9 milijuna kuna. Tijekom suđenja dijelu optuženika isteklo je maksimalno trajanje istražnog zatvora pa su morali biti pušteni da se brane sa slobode, a neki od njih su na sve moguće načine pokušali opstruirati suđenje često mijenjajući branitelje ili tražeći izuzeća sutkinje. Ona je na to reagirala kažnjavajući odvjetnike visokim novčanim kaznama zbog opstrukcije postupka, no te novčane kazne nakon žalbi odvjetnika nije prihvatio Vrhovni sud.

Zahvaljujući činjenici što mu je bio istekao istražni zatvor, Ančić je bio pušten da se brani sa slobode što je on iskoristio za bijeg iz Hrvatske. Te povratak starim navadama. Zanimljivo je da je Ančićevu sudbinu doživio i njegov suoptuženik Nikola Katić. I on je zbog ukidanja istražnog zatvora pušten na slobodu, što je iskoristio za bijeg iz Hrvatske. I za njim je bila raspisana tjeralica, a u prosincu 2019. uhićen je Gibraltaru zbog krijumčarenja 155 kilograma kokaina vrijednog devet milijuna funti. Na slobodi je bio jer mu je tijekom ponovljenog suđenja u aferi Spiderweb isteklo maksimalni pritvor kojem je bio od 13. lipnja 2011. do 13. lipnja 2015. Tijekom suđenja mu je pritvor bio produljen, no on se žalio Vrhovnom sudu, pa mu je žalba uz izdvojeno mišljenje jednog suca Vrhovnog suda, tada usvojena. Katić je izašao iz Remetinca, ta nakon toga očito napustio Hrvatsku. Kako se nakon pravomoćnosti presude u rujnu 2018. nije javio na izdržavanje kazne za njim je raspisana tjeralica temeljem koje je i uhićen na Gibraltaru. Izručenje Hrvatskoj je trebalo biti samo formalnost, no nije poznato je li na koncu taj bivši policajac i izručen.