Policajci na parkingu u Zagrebu uočili auto za kojim traga Interpol. Evo tko je bio u njemu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim državljaninom Republike Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prikrivanje iz članka 244. st. 1. Kaznenog zakona. Naime, u utorak 7. listopada oko 23 sata, na parkiralištu trgovačkog centra na području Novog Zagreba, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uočili su osobni automobil talijanskih nacionalnih registarskih oznaka te dvojicu tada nepoznatih muškaraca koji su se nalazili u blizini vozila.



Provjerom njihovog identiteta te kontrolom vozila policijski su službenici utvrdili da je riječ o 63-godišnjem državljaninu Republike Srbije i 58-godišnjem državljaninu Republike Hrvatske te da je za osobnim automobilom raspisana međunarodna objava Interpola.

Osumnjičenici su privedeni u službene prostorije policije te je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, a kojim je potvrđena sumnja da je 63-godišnji muškarac počinio kazneno djelo prikrivanja dok za 58-godišnjaka nije utvrđena sumnja da je počinio kazneno djelo. Sumnja se da je osumnjičeni 63-godišnjak, s namjerom skrivanja automobila radi njegove daljnje preprodaje, početkom listopada 2025. godine od nepoznate osobe na području Republike Hrvatske preuzeo osobni automobil talijanskih nacionalnih registarskih oznaka, vlasništvo 52-godišnje državljanke Talijanske Republike, koji je predmet kaznenog djela krađe i za kojim je raspisana međunarodna objava Interpola.Nakon što je osumnjičeni na zasad nepoznatom mjestu preuzeo vozilo, sumnja se, 7. listopada u kasnim večernjim satima dovezao ga je na parkirališni prostor trgovačkog centra u Novom Zagrebu, gdje su ga policijski službenici uočili, što je rezultiralo dovršenim kriminalističkim istraživanjem i oduzimanjem vozila.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.