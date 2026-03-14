VIJEST OBJAVIO TRUMP

Mandat su mu obilježile kontroverze, a Richard Grenell više neće biti na čelu Kennedy Centra

Premiere of "Melania" at the Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/3
14.03.2026.
u 14:02

Trump je rekao da će, nakon završetka radova, „Trump–Kennedy“ centar biti najkvalitetniji objekt te vrste na svijetu.

Richard Grenell više neće biti ravnatelja Kennedy Centra, objavio je u petak predsjednik Donald Trump. Richarda Grenella, bivšeg veleposlanika koji je također Trumpov izaslanik za posebne misije, u Kennedy Centru zamijenit će Matt Floca, potpredsjednik za objekte u centru za izvedbene umjetnosti, objavio je predsjednik na društvenim mrežama, piše Politico.

Trump je priopćio da će Matt Floca, uz odobrenje Upravnog odbora, biti imenovan za glavnog operativnog i izvršnog direktora „Trump–Kennedy“ centra, najavivši potpunu rekonstrukciju tog objekta nakon proslave Dana neovisnosti, 4. srpnja. „Zadovoljstvo mi je objaviti da će Matt Floca, uz odobrenje Upravnog odbora, biti imenovan za glavnog operativnog direktora i izvršnog direktora ‘Trump–Kennedy’ centra“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Istaknuo je da je Floca, kao potpredsjednik za operacije, pomogao ostvariti velik napredak u podizanju centra na najvišu razinu. „Potpuna rekonstrukcija ‘Trump–Kennedy’ centra započet će nakon proslave 4. srpnja, a svečano ponovno otvaranje planirano je za otprilike dvije godine“, naveo je Trump.

Istaknuo je da će, nakon završetka radova, „Trump–Kennedy“ centar biti najkvalitetniji objekt te vrste na svijetu. Richard Grenell imenovan je privremenim predsjednikom početkom veljače 2025., nekoliko dana nakon što je Trump uklonio više članova iz odbora povjerenika prije nego što je sam sebe imenovao novim predsjednikom. Grenell je bio ključna figura u Trumpovim nastojanjima da reformira John F. Kennedy Center for the Performing Arts, uključujući i stavljanje predsjednikova imena na zgradu.

Promjena imena izazvala je negodovanje brojnih umjetnika i glazbenika koji su otkazali svoje nastupe u Kennedy Centru, među njima i dobitnica Grammy Awards, sopranistica Renée Fleming te skladatelj Philip Glass.  Kao odgovor na otkazivanja, Richard Grenell je povremeno zauzimao antagonistički stav. Zaprijetio je tužbom Chuck Reddu, jazz bubnjaru, nakon što je glazbenik odustao od organiziranja godišnjeg „Jazz Jamma“ u centru, kojim je Redd predsjedao od 2006. godine, piše NBC News.

Ključne riječi
kenendy centar Richard Grenell Donald Trump

