Miro Bulj zabranom izložbe u Sinju prešao crvenu liniju: 'Preuzimamo oblike ponašanja koji su svojstveni Srbiji'

Već ionako paklenoj vrućini u Sinju dodatnu užarenost pridodala je jedna situacija koja je ponajprije trebala biti kulturna, ali je na kraju ispala politička. Naime, u srijedu je u sinjskoj Galeriji Sikirica trebala biti otvorena izložba fotografija "Susret na Tromeđi" autorice Inie Herenčić, no gradonačelnik Sinja, Mostovac Miro Bulj, danas je obznanio da od izložbe neće biti ništa, i to zato što je njezino održavanje financijski podržalo Srpsko narodno vijeće (SNV) kojim predsjeda Milorad Pupovac, ujedno i jedan od čelnika te saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

Pogodak uništa

– Ne mogu dopustiti izložbu koju Galerija Sikirica organizira uz financijsku potporu SNV-a. Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik moram voditi računa o poštovanju Domovinskog rata i drugih ključnih vrijednosti koje čine srž hrvatske države – objavio je Bulj u svom priopćenju javnosti dodavši da SNV izdaje tjednik Novosti koji, prema Buljevim riječima, iz tjedna u tjedan pljuje po hrvatskim braniteljima i hrvatskoj državi, dok Savjetom tog istog SNV-a predsjedava "notorni Dejan Jović" koji se na društvenim mrežama složio s izjavom Pere Kvesića da je Hrvatska ne samo propali projekt nego je i sama zamisao stvaranja Hrvatske bila ''retardirana i nakaradna'".

– Osim toga, predsjednik SNV-a "čuvao je leđa" pročetniku i diktatoru Aleksandru Vučiću u Bačkoj Palanci dok je on Hrvatsku, zbog oslobodilačke operacije Oluja, usporedio s nacističkom Njemačkom. Ako Andrej Plenković i HDZ mogu podržavati Pupovca, koji ne dijeli isti stav kao i moderna hrvatska država o karakteru Oluje, ne znači da je to normalno i da ćemo mi ostali nacionalno svjesni i odgovorni političari i dužnosnici to tolerirati i na to šutjeti. Neka SNV organizira izložbe i manifestacije gdje god hoće pa i u slobodnom Sinju u kojem ni u vrijeme korone nije bilo zabrana, ali ne u prostorijama i institucijama Grada Sinja, dok sam ja gradonačelnik i dok imam povjerenje građana – poručio je Bulj. Vrlo brzo na svom je Facebook profilu reagirao član SDSS-a Boris Milošević koji je napisao kako je u Sinju zabranjena izložba o običajima Srba u Hrvatskoj.

– Ovom se zabranom grubo krši Zakon o suzbijanju diskriminacije, ali to nije najgora stvar. Zabrana je odjeknula, čime se dalje narušava meðuetnička atmosfera u društvu i daje ideja i inspiracija daljnjim zabranama. Mnogi će aplaudirati, ali ljudski, ovo je pogodak uništa – izjasnio se Milošević. Danas smo o ovom Buljevu potezu razgovarali i s potpredsjednikom te saborskim zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom.

– Koliko sam shvatio ne radi se o zabrani izložbe već o tome da je jedna gradska ustanova kojom upravlja Grad Sinj ušla u projekt sa Srpskim narodnim vijećem (SNV), i to mimo znanja gradonačelnika. To nijedan gradonačelnik ne bi dopustio. Ne vjerujem da bi gradonačelnik Sinja Miro Bulj bilo kojoj udruzi s područja Sinja, neovisno o tome slaže li se ili se ne slaže s njenim svjetonazorom, zabranio bilo što. Ovdje se riječ samo o tome da jedna gradska ustanova bez da je uopće obavijestila gradonačelnika ušla u jedan projekt u suradnji sa SNV-om, a znamo što gradonačelnik Bulj zamjera SNV-u, to što SNV izdaje tjednik koji iz tjedna u tjedan blati osnovne vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država, to što u savjetu SNV-a sjedi notorni Dejan Jović koji se složio s izjavom da je Hrvatska "propali projekt" i da je sama zamisao stvaranja Hrvatske "retardirana i nakaradna" te to što dok mi u Hrvatskoj obilježavamo i slavimo operaciju Oluja predsjednik SNV-a Milorad Pupovac ide u Bačku Palanku i čuva leđa predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dok on u govoru uspoređuje našu oslobodilačku akciju Oluja i modernu hrvatsku državu s nacističkom Njemačkom. Kada se radi o takvim činjenicama tu onda imamo problem. Znači, ne radi se ni o kakvoj zabrani nego o činjenici da je ravnateljica gradske ustanove bez znanja gradonačelnika ušla u određeni projekt s tim i takvim SNV-om – kazao nam je Grmoja.

A da je ravnateljica sinjske gradske ustanove, odnosno galerije u kojoj je sutra trebala biti otvorena izložba, unaprijed gradonačelnika Bulja obavijestila o svim detaljima izložbe, pa i o tome da je jedan od donatora izložbe SNV, bi li se ova situacija izbjegla i bi li izložba sutra bila otvorena kako je i planirano - pitali smo Grmoju.

– Ne možete me pitati što bi bilo u nekim drugim okolnostima. Ovdje se ne radi o tome da je neka udruga koja okuplja Srbe iz Sinja pokušala nešto organizirati pa joj je gradonačelnik to zabranio, ovdje se radi o tome da je ravnateljica ušla u projekt sa SNV-om bez znanja gradonačelnika. Ja nisam upoznat sa svim detaljima, ali iz onoga što čitam po medijima i iz onoga što mi je u razgovoru rekao Miro Bulj problem je u tome što sam vam već istaknuo. Nisam ja njegov odvjetnik niti mogu reći išta više, mogu tek ponoviti - ljudima i udrugama iz Sinja ništa nije zabranjeno, problem je samo u tome dolazi SNV i s gradskom ustanovom s kojom upravlja Grad nešto organizira bez znanja gradonačelnika – uzvratio je Grmoja.

Pokušali smo doznati komentar cijele ove situacije i od čelnika Mosta Bože Petrova, no on nije uzvratio na naše pozive i poruke. Kada smo pak nazvali ravnateljicu i kustosicu Galerije Sikirica Draganu Modrić, ona je uzvratila da je stav cijele ustanove i svih onih koji su uključeni u ovaj projekt da se u javnost ne ide s pojedinačnim izjavama, nego se izdalo službeno priopćenje.

– Nastojimo cijelu situaciju smiriti kako nikome ne bismo stvarali dodatne traume. Jako mi je žao zbog svega. Mi cijelu situaciju nastojimo privesti kraju – kazala nam je Modrić uputivši nas na službeno priopćenje Gradske galerije Sikirica povodom otkazivanja izložbe Inie Herenčić.

– Službeni stav Gradske galerije Sikirica kao javne muzejske ustanove jest da je došlo do grubog ograničavanja umjetničke slobode i jednako tako napada na neovisnost rada ustanova u kulturi. Smatramo da se političke nesuglasice i razmirice ni u kojem slučaju ne bi smjele prelijevati na programsko djelovanje ustanova, pogotovo jer je riječ o izložbi koja promovira međukulturni dijalog. Ipak, u suglasnosti s Odjelom za kulturu Srpskog narodnog vijeća donijeli smo odluku u otkazivanju izložbe jer dijelimo mišljenje da u stvorenoj atmosferi kvalitetna realizacija projekta više nije moguća. Gradska galerija Sikirica u 15 godina rada i djelovanja kreirala je prostor slobode izražavanja, dijaloga i uvažavanja različitosti te smo kroz brojne projekte senzibilizirali javnost i otvarali osjetljive teme od interesa za lokalnu zajednicu. Vrijednosti koje promoviramo temelje se na uključivosti, uvažavanju različitosti i poticanju međukulturnog dijaloga, na čijem je tragu bila i planirana izložba Inie Herenčić "Susret na Tromeđi". Ovim putem se ograđujemo od iznesenih stavova koji promoviraju isključivost po bilo kojoj osnovi, pa tako i nacionalnoj, te izražavamo podršku umjetnici Herenčić kojoj je ovim činom ograničen prostor umjetničke slobode i izražavanja. U kontekstu toga, skrećemo pozornost na činjenicu da je izlaganje u muzejima i galerijama je još uvijek jedan od ključnih načina prezentacije i promoviranja umjetnosti široj publici, od čega u konačnici umjetnicima_icama ovisi i egzistencija, mogućnost da plaćaju račune i donose kruh na stol. Solidarno stajemo uz Iniu Herenčić kao i sve radnike u kulturi kojima politički motivirane odluke ograničavaju umjetničku slobodu, a samim tim i životnu egzistenciju dovode u pitanje – stoji u navedenom priopćenju koje je potpisala ravnateljica Modrić.

Kada smo joj naknadno ipak rekli da se njoj zamjera što gradonačelnika Bulja nije obavijestila da je donator izložbe i SNV, Modrić je pojasnila da je izložba bila dio popratnog programa manifestacije Kamičak te da je i ta izložba bila prijavljena na niz natječaja kako bi se dobila financijska potpora, a sve projekte unutar te manifestacije vrednovalo je Kulturno vijeće Grada Sinja, što znači da se znalo da je dio financija dao i SNV pa prigovor da u uredu gradonačelnika s time nisu bili upoznati – ne stoji.

– Mi ništa nismo prešutjeli, a nije ni praksa da se, ako se za neki projekt dobije novac od, primjerice, Ministarstva kulture ili županije, to posebno javlja osnivaču. Mi novac dobivamo s mnogih strana, Uostalom, u svakom našem izvještaju navodimo sve programe koje radimo, kako ih financiramo i s kim surađujemo – objasnila je Modrić navodeći da je izložba "Susret na Tromeđi" bila posvećena fotografijama koje su tematizirale tradiciju hrvatskih Srba toga kraja koji njeguju ojkalicu.

POVEZANI ČLANCI:

– Autorica je fotografirala mahom narodne nošnje. To je trebala biti etnoizložba koja nikoga i ništa ne provocira. Ne bih je opisala niti kao kontroverznu, niti kao problematičnu, niti kao uvredljivu za ikoga – ustvrdila je Modrić dodajući kako će dio fotografija koje su trebale biti izložene na otkazanoj izložbi biti objavljen na mrežnim stranicama galerije.

Bijelo dugme u Splitu

Za komentar cijele ove priče zamolili smo i političkog analitičara Jerka Trogrlića.

– To nije ništa drugo nego Buljeva prilika za populizam. Ako smo došli do toga da preispitujemo etno izložbe i time negiramo činjenicu da su i ti ljudi živjeli u tom kraju i tamo žive danas te da cijelo vrijeme imaju neku specifičnu povijest, što nema nikakve veze s Domovinskim ratom, onda preuzimamo oblike ponašanja koji su svojstveni upravo Srbiji. Možda sam u krivu, ali nisam siguran da bi netko Hrvatima u Vojvodini zabranio izložbu na temu njihove povijesti tamo. Ovo što se dogodilo u Sinju stvar je Bulja koji zastupa jednu ekstremnu politiku, ali u Sinju je on vlast. Bulj i Most se uvijek hvale da je Sinj pokazni primjer kako je to kada Most vlada, u smislu transparentnosti, porasta broja rođenih i ostalog. Očito je Bulj politički procijenio da je i ovo jedan od pokaznih primjera koji bi mu mogao donijeti pozitivne poene. No on je time prešao crvenu liniju jer ne samo da je riječ o nečemu što nije zakonom dopušteno nego nije riječ ni o provokaciji poput Bijelog dugmeta Splitu, što nije bilo kazneno upitno, ali se može protumačiti kao provokacija ili vrijeđanje osjećaja ljudi. Ovdje se radi o Buljevoj želji da pridobije nacionalnu pažnju na ekstremno desnom stavu. Pritom njemu napadi od strane opozicije i srpske zajednice ne smetaju, Dapače, on to doživljava kao dodatnu reklamu, ali nisam siguran da Most kao stranka to doživljava jednako oportuno – ocijenio je Trogrlić.