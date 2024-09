Grmoja: 'Nije riječ o zabrani, već o tome da je gradska ustanova ušla u projekt sa SNV-om mimo znanja gradonačelnika'

Vijest da je gradonačelnik Sinja, Mostovac Miro Bulj, zabranio sutrašnje otvaranje i održavanje izložbe fotografija “Susret na tromeđi” autorice Inije Herenčić, koja je trebala biti postavljena u Galeriji Sikirica, i to zato što je izložbu financijski podržalo Srpsko narodno vijeće (SNV), dodatno je podignula vrućinu u tom kraju. O tome zašto je to Bulj učinio i čime opravdava svoj potez, već smo pisali, a sad donosimo i reakciju potpredsjednika Mosta Nikole Grmoje kojeg smo pitali kako on komentira ovaj slučaj.

– Koliko sam shvatio, ne radi se o zabrani izložbe, već o tome da je jedna gradska ustanova, kojom upravlja Grad Sinj, ušla u projekt sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) i to mimo znanja gradonačelnika. To nijedan gradonačelnik ne bi dozvolio. Ne vjerujem da bi gradonačelnik Sinja Miro Bulj bilo kojoj udruzi s područja Sinja, neovisno o tome slaže li se ili se ne slaže s njenim svjetonazorom, zabranio bilo što.

Ovdje je riječ samo o tome da jedna gradska ustanova uopće nije obavijestila gradonačelnika, ušla je u projekt u suradnji sa SNV-om, a znamo što gradonačelnik Bulj zamjera SNV-u – to što SNV izdaje tjednik koji iz tjedna u tjedan blati osnovne vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država, to što u savjetu SNV-a sjedi notorni Dejan Jović koji se složio s izjavom da je Hrvatska "propali projekt" i da je sama zamisao stvaranja Hrvatske "retardirana i nakaradna" te to što dok mi u Hrvatskoj obilježavamo i slavimo operaciju Oluja, predsjednik SNV-a Milorad Pupovac ide u Bačku Palanku i čuva leđa predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dok on u govoru uspoređuje našu oslobodilačku akciju Oluja i modernu hrvatsku državu s nacističkom Njemačkom.

Kada se radi o takvim činjenicama, tu onda imamo problem. Znači, ne radi se ni o kakvoj zabrani nego o činjenici da je ravnateljica gradske ustanove bez znanja gradonačelnika ušla u određeni projekt s tim i takvim SNV-om – kazao nam je danas potpredsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja kada smo ga zamolili za komentar poteza gradonačelnika Sinja Mire Bulja. A da je ravnateljice sinjske gradske ustanove, odnosno galerije u kojoj je sutra trebala biti otvorena izložba, unaprijed gradonačelnika Bulja obavijestila o svim detaljima izložbe, pa i o tome da je jedan od donatora izložbe SNV, bi li se ova situacija izbjegla i bi li izložba sutra bila otvorena kao što je i planirano – pitali smo Grmoju.

– Ne možete me pitati što bi bilo u nekim drugim okolnostima. Ovdje se ne radi o tome da je neka udruga koja okuplja Srbe iz Sinja pokušala nešto organizirati pa joj je gradonačelnik to zabranio, ovdje se radi o tome da je ravnateljica ušla u projekt sa SNV-om bez znanja gradonačelnika. Ja nisam upoznat sa svim detaljima, ali iz onoga što čitam po medijima i iz onoga što mi je u razgovoru rekao Miro Bulj problem je u tome što sam vam već istaknuo. Nisam ja njegov odvjetnik niti mogu reći išta više, mogu tek ponoviti – ljudima i udrugama iz Sinja ništa nije zabranjeno, problem je samo u tome što SNV s gradskom ustanovom kojom upravlja Grad nešto organizira bez znanja gradonačelnika – uzvratio je Grmoja. Pokušali smo doznati komentar cijele ove situacije i od čelnika Mosta Bože Petrova, no on nije uzvratio na naše pozive i poruke.

