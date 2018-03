'Miriše' na proljeće? Pogledajte kakav će nam biti vikend

Danas će u većini krajeva pretežno ili djelomice sunčano, a u unutrašnjosti hladno, najviša dnevna temperatura uglavnom od 1 do 6, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Oblačnije će biti u južnoj Dalmaciji, mjestimice s kišom i susnježicom, češćom u drugom dijelu dana. Poslijepodne i u Lici povremeno može pasti malo snijega, a u Slavoniji uz naoblačenje tek krajem dana, izvijestio je DHMZ.

Vjetar uglavnom umjeren sjeveroistočni, u drugom dijelu dana povremeno s jakim udarima, osobito u gorju. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima.

Početkom vikenda u većini krajeva bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Još ujutro i prijepodne na istoku zemlje će mjestimice padati snijeg, a u Dalmaciji i kiša. Prolazno malo snijega može sredinom dana pasti i u Gorskom kotaru. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu će jaka i olujna bura, podno planinskih lanaca s orkanskim udarima, postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna od 2 do 7 u unutrašnjosti te između 6 i 10 °C na obali i otocima.

Za vikend do 11 stupnjeva

Zagreb će u subotu biti na 0 - 9 celizijevih stupnjeva, Dubrovnik 2 - 10, u Rijeci će temperature ići i do 11 stupnjeva, Splićani će guštati na ugodnih 3 - 9, a u Osijeku će ipak biti i -4, pa do 7 iznad nule.

U nedjelju u Zagrebu od 0 - 10 uz pretežito vedro i sunčano, U Splitu 5 - 12 uz moguću naoblaku i kišu, Osijek -1 do 9 uz pretežito sunčano, u Rijeci također sunce uz 2 - 9, a u Dubrovniku 5 - 13 uz moguću naoblaku i povremenu kišu.

Vodostaj rijeka je i dalje visok i još postoji opasnost od poplava.

