Ekološka sanacija

Pokrenuti procesi sanacije: Poznanovac i Gospić u veljači, Pazin i Samobor kreću u ožujku

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Foto: Ustupljena fotografija
VL
Autor
VL
13.02.2026.
u 12:35

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u okviru prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentacije o nabavi za odabir izvršitelja usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada na lokacijama u Poznanovcu (Općina Bedekovčina) i Gospiću.

Tijekom ožujka Fond će objaviti i dokumentacije za izvođenje radova na lokacijama u Pazinu i Samoboru. Sve ove aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda dio su provedbe mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom s ciljem zaštite okoliša i sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi.

Na području Poznanovca planira se sanacija dviju lokacija na kojima se ukupno nalazi 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje ove količine otpada iznosi 7.392.000,00 eura bez PDV-a.

Sanacija na lokaciji u Gospiću odvijat će se u više faza zbog složenosti stanja na terenu, različitih vrsta otpada te istražnih radnji koje se provode u okviru kaznenog postupka. Prva faza obuhvaća uklanjanje 3.500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos - mljevenih kablova i plastike koji sadrže opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2.100.000,00 eura bez PDV-a.

Uklanjanje otpada na navedenim lokacijama obuhvaćat će sve radnje potrebne za njegovo sigurno zbrinjavanje, uključujući utovar, vaganje, transport u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima otpada.

Objavom dokumentacije u fazi prethodnog savjetovanja Fond otvara mogućnost gospodarskim subjektima da daju komentare i prijedloge vezane uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte nabave. Nakon savjetovanja slijedi objava otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova. U sklopu pripreme dokumentacije Fond je proveo i analizu tržišta, a napravljene su i dodatne laboratorijske analize koje su sastavni dio objavljene dokumentacije.

Sustavnom pripremom dokumentacije i provedbom svih propisanih postupaka osiguravaju se preduvjeti za sanaciju navedenih lokacija, u skladu s važećim zakonskim, tehničkim i stručnim standardima.

Gospić Poznanovac Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

