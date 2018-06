Od utorka redovi kod obiteljskih liječnika

Od sljedećeg tjedna čekanje u ordinacijama obiteljskih doktora moglo bi ne samo potrajati duže no što smo navikli, već mnogi pacijenti i neće doći na red. Jer, liječnici okupljeni u Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite najavili su da će od utorka 26. lipnja raditi, ali samo unutar limita koji im HZZO plaća, a plaća im, kažu, tek trećinu odrađenog posla.

Ustavna tužba

– To znači da ćemo raditi prema smjernicama, koje predviđaju 20 minuta po svakom pacijentu – potvrdila nam je dr. Josipa Rodić, predsjednica Udruge.

Tim tempom mogu primiti 40-ak pacijenata dnevno, što će se pokazati kao problem u ambulantama gdje ih, zbog manjka liječnika, dnevno bude i više od stotinu.

Razlog revoltu liječnika primaraca leži u odustajanju resornog ministra od privatizacije ordinacija, kako su to prvo dogovorili na zajedničkoj radnoj skupini za izradu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti (ZOZZ). Zakon koji 27. lipnja ide na Vladu predviđa da 25 posto liječnika ostaje u domovima zdravlja, iako se za ostanak, prema nekim anketama, izjasnilo desetak posto domskih liječnika, i premda su primarci smatrali gotovom stvari da se ide u potpunu privatizaciju. Osjećaju se izigrani pa sad istupaju iz druge radne skupine, pred kojom je izrada Zakona o zdravstvenom osiguranju (ZOZO). Povratak u nju uvjetuju vraćanjem prvotnog prijedloga, a u protivnom će poduzeti neke korake, od kojih će pacijenti najviše osjetiti upravo ovaj rad strogo prema smjernicama, 20 minuta po pacijentu, jer će to produljiti redove u čekaonicama. Liječnici koncesionari najavili su i ustavnu tužbu jer smatraju da su oni koji žele biti privatnici a to ne mogu – diskriminirani.

– Mi liječnici i ostalo zdravstveno osoblje, svojim podcijenjenim radom do sada smo čuvali socijalni mir i hranili uhljebničku birokraciju HZZO-a, ureda za zdravstvo, ravnatelja i uprave domova zdravlja – oštro poručuje J. Rodić, optuživši te “interesne skupine”, kako ih je nazvala, za netransparentno trošenje javnog novca i prikrivanje nedostatka ljudskih potencijala u sustavu primarne zdravstvene zaštite. Nisu se raspisivale specijalizacije pa danas nedostaje 32% liječnika obiteljske medicine, 40% ginekologa i 46% pedijatara.

Svaki drugi student želi van

Dan prije i čelnik Hrvatske liječničke komore dr. Trpimir Goluža kazao je kako ZOZZ nudi samo kozmetičke promjene koje neće zaustaviti raspad primarne zdravstvene zaštite, kako se socijalni mir kupuje preko leđa liječnika primaraca i da će ta politika imati pogubne posljedice za zdravstveni sustav jer mladi liječnici ne žele odabrati rad u takvom sustavu. – Za pet godina nećemo uopće govoriti o primarnoj kakvu znamo. Ugasit će se 400 ordinacija, a 50 posto studenata medicine žele otići izvan Hrvatske – kazala je dr. Vikica Krolo, čelnica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.