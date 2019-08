Ministar Grlić Radman ljetnom diplomacijom popravlja odnose

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sastao se s kolegom iz Slovenije, Mirom Cerarom, kolegom iz BiH Igorom Crnadkom te kolegom iz Irske Simonom Coveneyem. Ne bi u tome bilo ništa neobično da se ti neformalni sastanci nisu dogodili za vrijeme godišnjeg odmora koji svi oni provode na jadranskoj obali. Riječ je o državama – s iznimkom Irske – s kojima Hrvatska ima otvorena pitanja i s kojima s vremena na vrijeme, kao što je bio slučaj prije dva tjedna s BiH, tenzije porastu. No, kako kaže Grlić Radman, sastanci nisu imali cilj riješiti otvorena pitanja, već i na neformalnoj razini voditi dijalog i stvoriti pozitivno ozračje za rješavanje problema.

S Cerarom na Krku

Ministar Gordan Grlić Radman, koji je od jučer ponovno u Zagrebu, gdje je preuzeo “čuvanje” Banskih dvora, započeo je s “ljetnom diplomacijom” pozvavši na kavu slovenskog ministra vanjskih poslova i bivšeg premijera Slovenije Miru Cerara.

Foto: Reuters/Pixsell

Slovenski političar s obitelji ljetuje na otoku Krku, a Grlić Radman je nakon predavanja na riječkom Pravnom fakultetu, pred studentima iz 18 europskih zemalja na Ljetnoj školi ELSA-a Diplomacija i pravo, nazvao Cerara i dogovorio sastanak u Puntu. Tema za razgovor bilo je dovoljno da se kava pretvori u višesatno druženje. Nije se ni očekivalo da će se riješiti otvoreni problem, prije svega arbitraža, no pokazali su da treba razgovarati. Razgovor se, kaže Grlić Radman, dotakao i zajedničke povijesti te su izrazili želju kako bi bilo dobro da nema otvorenih pitanja, s naglaskom na dobre strane, na komunikaciju i odnose između građana. Upravo je vlada Mire Cerara – tada već kao tehnička vlada – podnijela slovensku tužbu protiv Hrvatske na Europskom sudu, koji sada treba odlučiti o nadležnosti.

Tužba je otišla nakon što je u zadnji tren, u prosincu prošle godine, propao pokušaj dogovora i prihvaćanja protokola o granici čiji su sadržaj dvije države na ekspertnoj i političkoj razini brusile na sedam sastanaka od po najmanje pet sati, kako smo tada doznali iz diplomatskih izvora. Protokol je trebao imati minimalističku preambulu i uz njega bi bile priložene karte s graničnom crtom koja je drukčija od one koju je odredio Arbitražni sud. Sastojao bi se od četiri točke, od granice na kopnu, moru, režima plovidbe i uspostave komisije za demarkaciju granice. Hrvatska i dalje inzistira na dogovoru i bilateralnom rješavanju problema, što je mogućnost koju nudi i sam Arbitražni sporazum.

Inače, uz Cerara, godišnji u Hrvatskoj provodi i slovenski premijer Marjan Šarec i to najvjerojatnije na Rabu, dok je morski dio godišnjeg odmora slovenskog predsjednika Boruta Pahora u Istri već završio. Ministar Gordan Grlić Radman svoj je četverodnevni odmor proveo u Baškoj Vodi, gdje ljetuje u kući suprugina oca te se za to vrijeme sastao s još dvojicom stranih ministara. Prvi je irski kolega Simon Coveney koji je na dvotjednom jedrenju Jadranom. Svoj je brod usidrio u Kaštel Gomilici te su se ministri s obiteljima našli na vrlo prijateljskom druženju. Irska je država koja, podsjeća Grlić Radman, podupire hrvatske prioritete, Schengen i posebno članstvo u OECD-u, a dotakli su se i aktualne teme Brexita koja za Irsku ima posebno značenje. Treći susret u nekoliko dana bio je s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadkom, koji pak svoj godišnji odmor provodi u Brelima.

O Pelješkom i Trgovskoj gori

U razgovoru je hrvatski ministar pozdravio postignuti dogovor čelnika političkih stranaka u Bosni i Hercegovini koji će pridonijeti stabilizaciji, te se dotakao poboljšanja susjedskih odnosa. Spomenuta je Trgovska gora gdje bi se trebalo graditi odlagalište nuklearnog otpada te Pelješki most, a dogovorili su i službeni susret u dogledno vrijeme.