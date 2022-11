Ministar dopustio gledanje utakmica u školama: Ako djeca već nemaju igrališta neka gledaju kako se odrasli igraju

Nije to obična igra i davno je prestala biti najvažnija sporedna stvar na svijetu. Niti su to samo igrači u areni koji za nepojmljive novce trče za loptom. To su naši ratnici.



Zato im i skandiramo "U boj, u boj, za narod svoj". Još ako nam priušte slast pobjede bit će naši heroji. Zato, uozbiljimo se. Kad oni istrče na teren, sve mora stati. Hrvatski sabor prestat će s radom. Šteta što i Vlada uredbom nije objavila opći prekid rada za utakmica naše reprezentacije. Ali eto, dobroćudni ministar znanosti i obrazovanja, iako više ne i sporta, dopustio je gledanje utakmica u školama. Ako već nemaju igrališta, dvorana, bazena i klizališta, neka gledaju kako se odrasli igraju, a osobito djeca kojoj roditelji ne mogu priuštiti skupe sportske aktivnosti. Mogu puno i naučiti, ako već nisu. O trnovitu putu ka slavi i uspjehu.