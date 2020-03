Beroš u Osijeku: Smjene u bolnici nisu u vezi sa žarištem COVID-19

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je posjetio Klinički bolnički centar Osijek gdje se sastao s ravnateljem Željkom Zubčićem.

Još je jutros, naime, na konferenciji županijskog stožera Civilne zaštite objavljeno kako je koronavirus 'probio' u KBC Osijek te da je zbog toga dio medicinskog osoblja u samoizolaciji. To se sve dogodilo nakon što je jučer na Pulmologiju primljena pacijentica kojoj je naknadno utvrđeno da je pozitivna na kooronavirus.

"Moramo napraviti sve što je u našoj moći da bismo spriječili koronavirus. Kao što i sami znate postoji određeni broj bolesnika koji su zaraženi s COVID-19, a od jučer imamo i dva bolesnika u KBC-u Osijek koji se nalaza na intenzivnom liječenju. To nisu dobre okolnosti. U Osijek sam došao pružiti podršku liječnicima te gospodinu ravnatelju KBC-a koji je svojim postupcima do sada pokazao promišljeni pristup. On je pratio naputke Stožera civilne zaštite i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi Osijek bio što spremniji u borbi protiv virusa", naglasio je ministar.

VIDEO: Ministar Vili Beroš u Osijeku

Osvrnuo se i na "probijanje" virusa u KBC Osijek te komentirao je li bilo eventualnih propusta u zdravstvenom sustavu.

"Liječnici uvijek i prvenstveno pristupaju pacijentu s namjerom da ga spase. Sve drugo je sada irelevantno i dogodilo se što se dogodilo. Mislim da nije došlo do propusta u postupanju. Sve europske zemlje su svjesne da protiv toga nema rješenja jer je doslovno nemoguće u datom trenutku procijeniti je li hitan pacijent istovremeno i pozitivan na koronavirus. Riječ je o novim okolnostima i novoj bolesti o kojoj još uvijek još malo znamo. Najvažnije je da situacije nije alarmantna, držimo sve pod kontrolom", kazao je Beroš dodavši kako smjene u zdravstvenom sustavu nisu povezane s pandemijom koronavirusa.

Potom je pred novinare stao ravnatelj bolnice doc.dr.sc. Željko Zubčić.

"Mi i od prije imamo tri liječnika u samoizolaciji. To su stvari koje ne možete predvidjeti. Kako su se praznile određene bolnice u drugim krajevima, tako su se naši specijalizanti i liječnici vraćali u Osijek i to po preporuci epidemiološke službe. Zbog toga su završili u samoizolaciji jer su došli iz drugih žarišta. Ja bih napomenuo da u Osijeku imamo 26 zaraženih pacijenata, a niti jednog zdravstvenog djelatnika. Mi smo iz predostrožnosti stavili u samoizolaciju i testirali djelatnike koji su bili u konaktu sa zaraženim pacijentom", kazao je ravnatelj napominjući da ne može komentirati zašto je došlo do smjene liječnika jer to nije u njegovoj ovlasti.

Nepravilnosti u bolnici

Iz bolnice su, pak, u javnost odaslana anonimna pisma o navodnim nepravilnostima u KBC-u Osijek, pa se tvrdilo kako se "zaražene pacijente šeta s odjela na odjel", ali i da nedostaje zaštitne opreme za djelatnike. Ravnatelj Željko Zubčić je optužbe demantirao. Potvrdio je, pak, da je smijenjena pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prof.dr.sc. Jasminka Milas - Ahić.

- Razriješena je zbog djelovanja mimo mojih ovlaštenja i dozvola, što je u kriznoj situaciji vrlo opasno. Takvo djelovanje može dovesti do dodatne zabune među djelatnicima i do panike. Što se opreme tiče, neki nose maske kakve ne bi trebali. Imamo dovoljno higijenske opreme, dobit ćemo i još - rekao je dr. Zubčić, ističući kako respiracijski centar KBC-a Osijek pokriva najveći teritorij, odnosno pet županija.