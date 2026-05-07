Hrvati protiv megafarmi pilića i gigafarmi AI-a – 'jer tu će netko zaradit!'

Svi bi i dalje jeli piletinu, ali naravno, ne bi pileći izmet u svojem dvorištu! Iskreno, meni je kao vegetarijancu potajno drago što se kod Siska vjerojatno neće graditi ta monstruoznost. Jasno je da to s prirodnim uzgojem nema veze. No, većina piletine koju jedemo dolazi upravo s takvih farmi, s ove ili tik s druge strane hrvatske granice. Ako Vindija i Perutnina nisu takvi zagađivači, zašto bi to bio projekt u Sisku? Poštujem motive zaštitnika životinja, ali ne mogu već iz daljine ne opipati bilo dominantne većine bundžija koji inače nariču zašto nema novih radnih mjesta, a zatim kuka i motika kad se ona ponude. To je kao s turistima, svi bi htjeli da ne dolaze, neka samo šalju novac, ali vidi raga –- turist lukav pa ne šalje.