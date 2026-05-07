Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Hrvati protiv megafarmi pilića i gigafarmi AI-a – 'jer tu će netko zaradit!'

07.05.2026. u 08:13

Nekome smeta što su Podravka i Bosqar od Fortenove preuzeli PIK-ove umjesto da budu sretni što se nakon pada Todorića ponovno formira kritična masa hrvatskih tvrtki koje mogu podignuti hrvatsku prehrambenu proizvodnju bez koje nema nacionalne sigurnosti.

Svi bi i dalje jeli piletinu, ali naravno, ne bi pileći izmet u svojem dvorištu! Iskreno, meni je kao vegetarijancu potajno drago što se kod Siska vjerojatno neće graditi ta monstruoznost. Jasno je da to s prirodnim uzgojem nema veze. No, većina piletine koju jedemo dolazi upravo s takvih farmi, s ove ili tik s druge strane hrvatske granice. Ako Vindija i Perutnina nisu takvi zagađivači, zašto bi to bio projekt u Sisku? Poštujem motive zaštitnika životinja, ali ne mogu već iz daljine ne opipati bilo dominantne većine bundžija koji inače nariču zašto nema novih radnih mjesta, a zatim kuka i motika kad se ona ponude. To je kao s turistima, svi bi htjeli da ne dolaze, neka samo šalju novac, ali vidi raga –- turist lukav pa ne šalje.

Ključne riječi
piletina umjetna inteligencija projekt

Komentara 11

Pogledaj Sve
AO
AP_OzEMPiček
08:51 07.05.2026.

Hadezeovac vegeterijanac? Baš svačega danas ima.

Avatar Next Level
Next Level
09:12 07.05.2026.

Ja da sam Plenki ja bi dao ostavku, delal nekaj svoje a vi se svi lagano slikajte i sami si nađite dalje investicije, lovu za plaće i poticaje....Ovo je postalo nemoguće, što god se hoće izgraditi i zaposliti odmah napad i prosvjedi i stopiranje svake investicije...Uzel bi kofere i adio balkanci!

PO
Polarus
09:15 07.05.2026.

Jedan od rijetkih stvari di se slažem sa Hrstićem... koja patetika kod ekipe... cmizdrili i prosvjedovali kada su im zatvarali željezaru i rafineriju (ekološke firmice :) )... a sada se odjednom kao boje pilećeg dre*eca... ali bi svi zato zarađivali bar 2.200 eura i sjedili u kancelarijama... članove eko udruga sa rinčicama i tetovažama po čitavom tijelu ne želim komentirati... oni su i onako protiv svega... daj neku travulju da žvakulje i neki šatorčić... i tako mogu do kraja života...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!