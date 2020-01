Minirao kamion i raznio sam sebe? Vlasnik vozila: Nisam ni s kim u svađi

S obitelji živim u naselju sedam kilometara udaljenom od Popović Brda tako da nismo bili u kući kada mi je eksplodirao kamiončić koji tu imam. To je sreća u nesreći jer izgleda da je ova bomba bila namijenjena meni; tko zna, možda i da me usmrti – kazao nam je šokirani Milan Basara. Njega je oko tri ujutro u petak, još po mrklom mraku, nazvao susjed koji ima kuću pokraj njegove u Popović Brdu, naselju udaljenom desetak kilometara od Karlovca, i javio mu da se dogodila eksplozija i da mu je uništen kamion.

Dio kamiona preletio kuću

– Odmah sam došao, zvali smo policiju i imali smo što vidjeti. Osim dijelova moga kamiona, po dvorištu i cesti nalazili smo i komade tijela: ruke i noge čovjeka. Ma strašno nešto – dodao je Basara. Kazao nam je da je kamion imao za svoje potrebe; za poljoprivredu i drva, ali da ni s kime nije u svađi niti zna tko bi mogao tako nešto napraviti.

Taj dio priče – motive, ali i način na koji je postavljena i aktivirana bomba – istražuju djelatnici PU karlovačke koji su, čim se razdanilo, počeli istragu unutar široko ograđenog imanja i ceste. Dio istražitelja satima je češljao okolicu obiteljske kuće, pa i stražnje dvorište kuće s obzirom na to da je od siline eksplozije dio kamiona preletio kuću i završio na stražnjem dijelu imanja. Tijekom dana došli su i stručnjaci iz Centra za forenzična ispitivanja “Ivan Vučetić” iz Zagreba kako bi prikupili dokaze koji će rasvijetliti ovaj slučaj.

Tijelo osobe koja je poginula na mjestu događaja bit će teško prepoznati tako da će se morati odraditi dodatne analize, a nakon utvrđivanja identiteta vjerojatno će se znati i nešto više o motivima kaznenog djela budući da mještani i vlasnik kamiona sumnjaju da je počinitelj kaznenoga djela zapravo sam sebe raznio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je pojasnila policija, detonacija je Popović Brdom odjeknula oko 2.55 sati u petak ujutro, a od siline eksplozije popucala su i stakla na okolnim kućama.

Obitelji Basara, osim što su ostali bez kamiona, uništena je i kuća pokraj koje je bio parkiran kamion; osim popucalih i izbijenih prozora, stradala je i fasada, ali i dio krova obiteljske kuće u kojoj je obitelj do prije nekoliko dana stanovala s obzirom na to da su renovirali kuću u susjednom naselju Slunjski Moravci gdje žive. Počinitelj je, očito, i to znao. Susjedi svjedoče da je eksplozija bila strašna. Kuće u naselju su jedna pored druge, mještani su u šoku.

“Možda se nekom zamjerio”

– Možete misliti kako nam je bilo, i sada me strah iako ne znam čega. Nije ugodno kada vas iz sna probudi tako nešto. Pa onda još i to što se i taj što je “minirao” razletio posvuda... Ma strašno, dobro da nije i gore prošlo, da nije taj kamion odletio na neku kuću – dodaje nam susjeda. Mještani kažu da je Milan bio dobar čovjek i da ne mogu uprijeti prstom ni u koga tko bi mu želio neko zlo. No kažu da postoji mogućnost da je nekome nešto dugovao, posebno kada su u pitanju radnici s kojima je često, kako kažu susjedi, “išao u drva”.

Ma to je ovako radio, kako se kaže, na crno. Vodio je radnike sa sobom, uglavnom su to ljudi koji nisu mogli naći drugi posao. Tko zna, možda se kome zamjerio, ali ne vjerujem da bi netko od njih htio ozlijediti Milana. Možda je ovo s kamionom trebalo biti neko upozorenje, ali nije dobro prošlo za čovjeka koji je stradao – kažu nam mještani.