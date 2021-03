Miljević: Stick imam od jučer; Bivši ravnatelj USKOK-a: Mamić je danas išao ciljano na određene osobe

Teške optužbe za korupciju na račun nekoliko sudaca koje je danas iz Mostara uputio Zdravko Mamić bile su tema večerašnje emisije Otvoreno.

Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića rekao je kako vezano za informaciju da je USKOK dobio USB stick ne zna što je na sticku, a kad bi i znao ne bi rekao.



- Imam stick od jučer i još ga nisam stigao pogledati. To ne spada u moju dužnost. Saznanja o određenim stvarima imam, ali za taj nemam. Ovo još nije bilo poznato do maloprije da je USKOK potvrdio da je 8. 10. 2020. zaprimio taj stick i da se po njemu provode određene radnje od tog datuma. O tome sam neformalno saznao tek u zadnjih mjesec dana. I volio sam da o tome ne znam ništa, da se mogu koncentrirati na posao u sudnici. Najavio sam Ustavnu tužbu. Ako se pokaže da je točan sadržaj sa sticka, ima nekih stvari koje su lako provjerljive. Te stvari su u nešto više od pet mjeseci nešto već i provjerene, rekao je.

Željko Žganjer, bivši ravnatelj USKOK-a rekao je kako je Mamić iznio ozbiljne činjenične tvrdnje koje kontaminiraju poziciju sudbene vlasti.

>> VIDEO Zdravko Mamić o sucima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Činjenica je da je gospodin Mamić bio vrlo jasan i precizan. Kazao je kada, kome i koji iznos i u koju svrhu je davao. Dakle, ne pamtim da je netko na taj način bio izričit, rekao je. Smatra kako je Zdravko Mamić učinio i samog sebe ranjivim.



- Zato što je javno kazao kako je davao novac u određenu svrhu, na određenom mjestu. On prihvaća činjenicu ukoliko se to utvrdi točnim, i on ulazi um krug ljudi koji bi mogli biti procesuirani. Gospodin Mamić je danas išao ciljano na određene osobe. Išao je ciljano na ljude koji su neposredno sudjelovali u prvostupanjskom postupku pred županijskim sudom u Osijeku i išao je na predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Išao je na jedan od stubova suvereniteta ove države, rekao je.

Rekao je kako predsjednik Vrhovnog suda nije izravno sudjelovao u postupku, ali je Mamić na taj način prozvao i instituciju Vrhovnog suda, kao tijelo koje je potvrdilo prvostupanjsku presudu i učinilo je pravomoćnom i izvršnom.

Krešimir Antolić, član uprave GNK Dinamo, Zagreb rekao je kako je činjenica da su optužbe izrečene od strane Zdravka Mamića vrlo konkretne i egzaktne.

- Postoje istražiteljski alati kako se može utvrditi je li nešto istina ili nije. Kao građanin moram reći da je to šokantno. Sudbena vlast je na ovaj način kompromitirana. Doveden je u sumnju i kontaminiran je sudski postupak, rekao je.



- Svi u Dinamu smo se jutros probudili s jednakim obvezama kao što smo imali i jučer. Ista stvar će biti i sutra, a u četvrtak igramo jednu vrlo važnu utakmicu, u nedjelju je druga važna utakmica. Na nama koji radimo u klubu je zadatak da osiguramo daljnju stabilnost kluba, istaknuo je Antolić.

Saša Pavličić Bekić, odvjetnik i bivši disciplinski sudac HNS-a rekao je kako je bio najveći kritičar Zdravka Mamića, ali do jučerašnje pravomoćne presude, više nije, niti treba biti.

- Gospodin Mamić je iz pogleda navijača, za mene aorist u Dinamu. Kao hrvatski građanin i disciplinski sudac HNS-a, disciplinski sudac ABA lige, smatram da se uvijek treba poštivati zakon svoje države. Trebaju se poštivati odluke nadležnih tijela. U ovom slučaju Vrhovnog suda Republike Hrvatske. To znači, s ovom pravomoćnom presudom i današnjom izjavom Zdravka Mamića da on odlazi iz Dinama, sva moja kritika prema njemu ne egzistira, rekao je.

Istaknuo je kako se nada da će se Dinamo ustrojiti sukladno zakonskim presumpcijama.

Juraj Čošić, predsjednik udruge "Dinamo - to smo mi" rekao je kako se ništa spektakularno nije dogodilo u ovom slučaju.

- Na pressici prije bijega u BiH je isto tako mahao s čvrstim dokazima gdje je pokušao kompromitirati premijera Plenkovića. O SMS korespondenciji i kasnije smo shvatili da se netko igrao na razini dječje igre. Dinamo je to sve s klupskim novcem plaćao i da je to predmet nove istrage.

Odvjetnik Miljević se nadovezao i rekao kako uloga Zdravka Mamića u slučaju SMS ne postoji i pravosuđe nije donijelo nikakvu odluku o tom procesu. Na što je Čošić odgovorio kako je iznošenje dokaza uloga Zdravka Mamića i u slučaju SMS i sada. Miljević je rekao kako je USKOK primio nešto i po tome rade. Za vrijeme tih postupaka koji su tajni ni ne mogu se znati rezultati izvida.