Milinović: U padu sam izgubio svijest, sljedeće se sjećam liječnika u vozilu hitne

Živ sam i dobro sam. Bez brige, mi smo bajkeri jaki, ne odustajemo tako lako. Zato je istina to što kažete; ne zvučim kao netko tko je u šoku, pa je odustao od vožnje motorima. To je uvijek biti moja strast kojoj se vraćam; i sada, kada se oporavim, za nekoliko mjeseci, eto mene opet na Grobniku! - prima nam kroz smijeh Darko Milinović, lički župan nakon tragedije koja mu se u nedjelju poslijepodne dogodila na Automotodromu na Grobniku. Tijekom vožnje, već pred ciljem staze, u zavoj poznat pod nazivom zavoj jedan, ušao je s više od 200 kilometara na sat i pao.

- Nisam siguran što je razlog pada što se zapravo dogodilo; kočenje, masna mrlja, ne znam, ali imam snimku pa ćemo vidjeti što se dogodilo. Ja se samo sjećam da padam, nakon čega sam očito pao u nesvijest, jer sljedeće čeka se sjećam je liječnik u vozilu Hitne pomoć – kazao je župan Milinović.

Odmah po padu prevezen je u KBC Rijeka na Sušaku gdje je operiran jer mu je utvrđena višekomadna fraktura desne ključne kosti. U jednosatnoj operaciji ugrađen mu je vijak u slomljenu kost, a odrađene su i pretrage zbog laganog potresa mozga. Osim tih ozljeda, na pad će ga neko vrijeme podsjećati i ogrebotine desne podlaktice.

Tijekom ponedjeljka je otpušten kući na oporavak što će trajati i do dva mjeseca.

- Ozljede su mogle biti i daleko gore da nisam sportski tip i u dobroj formi, to me spasilo. Znate prije nekih sedam godina sam si obećao da se više neću voziti po cesti, samo na Grobniku. Da sam s 230 kilometara na sat u zavoju pao na cesti, tu više ne bi bilo pomoći. Samo bi me mogli pokupiti i 'spakirati' – priča nam i dalje kroz smijeh župan Milinović. Dodaje da uvijek u vožnji ima svu opremu i kacigu.

- Na Grobniku je u nedjelju bilo oko 90 vozača, što članovi klubova koji su trenirali, što mi rekreativci. Padovi nisu ništa novo, ali zato, ako se već moraju dogoditi, dogode se na Grobniku gdje imate sigurnosne ograde, gdje je mala vjerojatnost da ćete u nešto udariti. Vidite na snimci, ja jedno vrijeme i 'letim', ali nisam u ništa udario. Srećom, samo sam slomio ključnu kost koja pri sličnim padovima često puca. Tamo su i timovi Hitne pomoći, tako da su uvjeti odlični. Naravno, važna je i dobra tjelesna forma - smatra Darko Milinović koji je dobru formu naveo i kao razlog što ozljede nakon pada s motora nisu bile daleko veće i prije dvije godine, kada je također početkom lipnja pao na stazi na Grobniku. Proklizala mu je guma kada se nagnuo u zavoju u koji je ušao s 200 kilometara na sat.

Nakon pada se tada, kako nam je rekao, kotrljao i prevrtao još 150 metara, ali srećom nije udario u ništa, pa je prošao samo s ozlijeđenim zapešćem koje je tada operirao u bolnici u Lovranu.

Ponovno će, kaže na Grobnik, ali je sretan što njegova djeca ne dijele njegovu strast za motorima.

- Kupio sam sinu kada je imao nekoliko godina motor, ali on jednostavno nije taj tip, ne voli motore kao ja i sam stvarno zahvalan Bogu na tome – dodaje Milinović.

VIDEO: Nesreća Darka Milinovića na Grobniku