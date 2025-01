Milanović otkrio datum i mjesto inauguracije

Predsjednik Zoran Milanović otkrio je pred novinarima ove srijede kako će se njegova inauguracija održati 18. veljače, na isti datum na koji je bila održana i njegova prva inauguracija. Unatoč medijskim napisima da bi se mogla održati tradicionalno na Markovom trgu, Milanović se ipak odlučio za Predsjedničke dvore na Pantovčaku, gdje je bila održana i 2020. Još nije usuglašen glazbenik ili glazbenica koji će izvoditi himnu, ali tvrdi da će biti ''netko protokolarniji'' od Josipe Lisac.

- Puno ljudi je pokazalo želju da inauguracija bude u javnom prostoru, ali sam vezan ovom odlukom od prije pet godina, to je jedna ceremonija u kojoj ne slavimo kralja, kardinala, nego građanski izabranog predsjednika. Možda će biti malo više ljudi i to je to. Pozvat ću prijatelje i neke članove obitelji koje nisam zvao, osim majke i nećakinje nije bio nitko. To čak nije ni fešta - komentirao je, dodavši kako će pozivnica biti upućena i u Vladu.

- Premijer je odgovorio što je odgovorio, i to je to. Što se tiče čestitanja, moram po tko zna koji puta ponoviti: to nije bitno, nisam ni ja čestitao. Ne smatram da je to u demokraciji prijeloman trenutak završnice. Ja smatram da je bilo gotovo objavom izbornih rezultata. Tko hoće čestitati, može, i zahvaljujem zagrebačkom nadbiskupu na lijepom pismu, ali je to njegova odluka - dodao je.

Milanović je premijeru Andreju Plenkoviću uputio novi zahtjev za sastankom Vijeća za obranu, na što mu nije stigao službeni odgovor, kazao je predsjednik, već je Plenković putem medija rekao kako će mu poslati dokumente o nabavkama i vojnom roku o kojima želi raspravljati.

- Nisam dobio dokumente, pričekat ću. Poslao sam pismo, tri godine se Vijeće nije sastalo. Tu postoje dokumente koje predsjednik po zakonu mora prihvatiti i normalno je da ih se zajedno priprema, a ne da mi nešto dođe na kraju samo na potpis. Ovi izbori su, obećajem da neću svakih pet minuta japajakati, završili, i mogu reći da je ovo bila jedna vrsta plebiscita o pitanjima koja su stršala u kampanji. To je između ostalog i ovlast predsjednika, ja to vidim kao svoju dužnost i obavezu, a to su potvrdili i građani - kazao je. Milanović smatra i kako se neka pitanja trebaju riješiti iza zatvorenih vrata.

- A ne da netko kaže nešto javno na Odboru pa dođe na trash listu ministra obrane. Nažalost, toliko smo neodogovornih stvari čuli, bilo je grozno, ali je gotovo. Nikada više - dodao je. Milanović je komentirao i činjenicu što Hrvatska i dalje nema usuglašene veleposlanike više zemalja, navodeći kako on ranije nije imao stranačke kandidate za diplomatske misije, već ljude s iskustvom i sveučilišne profesore.

- Ovdje ne provodim nikakvu rasprodaju mandata i položaja. Ima ljudi izvan diplomacije koji su u stanju raditi taj posao, ali je naglasak na ljudima iz službe. Kao premijer sam dio tih ljudi i znao, oni su prije 10 godina ušli u srednje godine. Još jučer mladi i perspektivni, a danas sjedi za penziju, to je tako - komentirao je. Govoreći o slučaju bivšeg ministra Josipa Dabre koji je snimljen kako puca i pištolja, navodno s maloljetnicima, Milanović je ispričao i jednu crticu iz života svoje obitelji.

- Dabro nije bio ministar, platio je kaznu, što da vam kažem. Vidio sam isto što i vi. Ja ću reći ovako - moj djed se vratio iz dalekog rata s pištoljem kojeg su nosili njemački oficiri, vratio se u Dalmaciju. Tim pištoljem je moj otac, kad je moj djed otišao u Varoš, izvadio taj pištolj i skoro ubio mog strica. Tada ga nitko nije mogao prijaviti, ali je ostala rupa u zidu, to je dida vidio i odmah bacio pištolj. To vam je povijest oružja. Ne bi mu u kući trebalo biti mjesto - ispričao je pa se za kraj dotaknuo i najavljenog bojkota ovog petka.

- Cijene divljaju, fakat divljaju. Nismo ovo vidjeli ovo godinama, ali je trgovcima svejedno hoće li 10 proizvoda prodati isti dan ili će jedan dan pet i drugi dan pet. Jedan dan je ništa, prodat će trgovci tu robu na kraju. Postoje određene neravnoteže - neka roba je u Italiji kontinuirano jeftinija tako da je očito da neki trgovci dolaze do boljih cijena. Mađari pak dolaze u Hrvatsku kupovati. Česi i Poljaci se još nisu poskliznuli zbog neuvođenja eura, Mađari jesu i zadnje dvije godine su zato shopping centri punih mađarskih automobila. Problem postoji, a koliko ga vlada može riješiti, neću o tome - poručio je.