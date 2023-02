Milanović: Koga bi frajer Plenković proganjao, novinare? Prvi tko bude osuđen, ja ću pomilovati

Predsjednik Zoran Milanović danas je sudjelovao na svečanom obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nakon same svečanosti, predsjednik je dao izjave za medije. Ovih dana, kazao je Milanović na početku, fokusirao se na čitanje knjiga. A čita li poruke koje cure u medije i je li upoznat s Plenkovićevim planovima o kaznenom kažnjavanju curenja informacija, Milanović je odgovorio kako postoji zakon kojeg bi trebalo ukinuti.

- To vam je kao magarac se naviknuo na batine pa je crk’o. Ovdje se radi o zamjeni teze, a teza je da treba ukinuti tajnost postupka. Štiti se neodgovornost nekih ljudi u DORH-u koji će to dati medijima kad im to odgovara. Pozivam zastupnike da ovo shvate smrtno ozbiljno, ovo je udar na temelj slobode, a ne na novinare. Prvi tko bude osuđen, ja ću pomilovati. Nisam nikoga, ovo će biti prvi. Ovo je pravosudni i medijski reket koji imamo godinama u Hrvatskoj. Sanader je zaglavio zahvaljujući tom zakonu i s razlogom je bio osuđen - kazao je na početku.

- Frajer Plenković bi proganjao koga, novinare? Što će napraviti, staviti ih u hispansku čizmu, razvlačiti kao Matiju Gupca? Plenkoviću smeta što to imaju drugi, a ne samo to. To je ultimativni cinizam. Subito to treba ukinuti, istoga trena. To je takav rasadnik zloupotreba da ti pamet stane, to odmah treba ukinuti - dodao je.

Milanović je dalje poručio da neće uložiti u narodne obveznice.

- Neću, i znate zašto? Neka ih kupe oni kojima to više znači. Ja ih ionako ne mogu puno kupiti. Ne želim sudjelovati u ovoj PR kampanji, ali mislim da bi svi članovi Vlade trebali sudjelovati u tome. To je siguran novac. To je stvarno ne-tema, neće to potaknuti tržište kapitala - objasnio je, pa se nakratko dotaknuo i slučaja osmero Hrvata koji su uhićeni u Zambiji.

- Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali prljave namjere. Ja sam pokušao doći do nekakvih kontakata, ali je bilo neuspješno. Nisam mogao, ne sežem tako daleko, nitko ne seže - kazao je.

Milanović se ponovno dotaknuo ministra obrane Marija Banožića.

- Vratite se na prije godinu i pol kada je ministar najurio zapovjednika. To je napravljeno bez mog znanja, Upravni sud može reći što hoće. Nekakav vojni zapovjednik je dobio huljski metak u leđa od ministra. Ja samo upozoravam, ako tako nešto nekome padne na pamet, to neće ići. Vrhovni zapovjednik je onaj koga su izabrali na tom mjestu, a to sam ja. Nije Plenković, a o onom harlekinu da ne govorim - dodao je.

Govoreći o broju zaposlenih u Uredu predsjednika u njegovom mandatu, Milanović je kazao kako ''nitko nije zaposlen u uredu''.

- Dužnosnici dođu i odu i nema ih više. Govorim o službenicima. Dakle, nitko nije zaposlen, nitko nije doveden, nije bilo natječaja nijednog, sve što je došlo od tih nekoliko ljudi, došli su iz drugog ureda, dakle, transferi u državnoj upravi - objasnio je.

Na samom kraju, Milanović je kazao kako ne može vjerovati što se događa u Ukrajini.

- Svoj stav imam, imam i veliko iskustvo. Vidim da je jučer Ron DeSantis, očito nadmećući se s Trumpom, izjavio da Rusija nikome nije prijetnja. Što da ja sad zaključim? Ja sam predsjednik male Hrvatske, ja to sugeriram cijelo vrijeme u nadi da će se sve zaustaviti, a neki su tome prišli uz naboj emocija. To su ljudi koji će sutra biti Bidenovi protukandidati, oni osluškuju što biračko tijelo misli - dodao je.

- Jedan od najviše pozicioniranih Amerikanaca to kaže, a nitko od medija nije prenio. Trenutno se oko toga lome koplja u SAD-u. Ovo je američki i ruski rat, a odluka će biti na kraju između njih. Onaj tko misli da je rat počeo prije godinu dana, ili sebe laže ili ništa ne vidi. I tu nema nikakvih osobnih simpatija. Ja sam gledao što se događa 2014. - objasnio je Milanović.

Ovakva je krvna slika Hrvatske, kazao je Milanović, pa nastavio:

- Krade se, štiti se lopove, i interesantno, prevladava mišljenje da se to isplati.

Predsjednik Milanović već se 20-ak dana nije obratio javnosti, i to nakon kontroverznih izjava koje su odjeknule u javnosti. Podsjetimo, Milanović je početkom veljače izjavio kako je ''Kosovo oteto od Srbije''.

- Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kak se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta - kazao je tada.

