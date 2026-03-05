Kod Zadra prešao na suprotni trak i udario u teretnjak. Bori se za život u zadarskoj bolnici

Jučer oko 13 sati u Kožinu kod Zadra 51-godišnji vozač osobnog automobila zadarskih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Zadra, poradi toga što svoje vozilo nije držao na sredini obilježene prometne trake, prešao je na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera te udario u teretni automobil zadarskih registarskih oznaka, koji se kretao svojim prometnom trakom, a kojim je upravljao 28-godišnjak.

Uslijed sudara osobni automobil se odbio i udario u zaštitnu ogradu, dok je tereni automobil preko nogostupa i biciklističke staze najprije udario u zaštitnu ogradu, a potom sletio van kolnika. - Zbog zadobivenih ozljeda, 51-godišnji vozač osobnog automobila je hitnom prevezen u zadarsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći, gdje su mu konstatirane teške po život opasne ozljede - izvjestili su iz zadarske policije.