Studentica za Večernji ispričala sve: Mi transrodni smo žrtve političara. Sve lažu

Za 26-godišnju Dianu Avdić početak puberteta bio je vrlo težak. – Mnogu djecu promjene u pubertetu preplaše, no ja se s njima nisam mogla nikako poistovjetiti. Sekundarna spolna obilježja, poput rasta brade, doživljavala sam stranima i nepoželjnima. Vjerovala sam komentarima okoline da su takvi osjećaji normalni i da će proći, no ni u jednom trenutku nisam osjećala ponos zbog odrastanja, koji sam primijetila kod većine svojih vršnjaka. Baš naprotiv, sve sam se više povlačila u sebe i čekala da svi ti teški osjećaji prođu. Sve više i više prezirala sam promjene koje mi je pubertet donio i nadala se da će se nekim čudom moj pubertet usmjeriti u ženski, iako sam bila uvjerena da to nije moguće. Do srednje škole zanemarivala sam svoje osjećaje i uvukla se u knjige, postala sam depresivna i suicidalna, nisam nikome rekla kako se osjećam, a da jesam, vjerujem da bih dobila podršku dovoljnu da samo nastavim biti dijete – počinje svoju priču Diana Avdić.