Milanović primio Jergovića u Uredu Predsjednika: 'Neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva'

03.09.2025.
u 16:02

Podsjetimo, serija prijetnji Miljenku Jergoviću započela je 27. kolovoza kada je na fasadi zgrade u zagrebačkom naselju, u kojoj Jergović živi, osvanuo grafit s jezivom porukom: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša pravila."

Predsjednik Republike Zoran Milanović objavio je kako je u svom Uredu primio istaknutog književnika i kolumnista Miljenka Jergovića, izražavajući mu tako podršku nakon što se Jergović našao na meti ozbiljnih prijetnji zbog svog javnog djelovanja. U objavi na društvenim mrežama, Milanović je naglasio važnost razgovora i slušanja drugačijih mišljenja, aludirajući na nedavne događaje

"Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu Predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao. Ali, književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče" napisao je Milanović. 

"A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći. Nakon kolovških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva" dodao je.

Podsjetimo, serija prijetnji Miljenku Jergoviću započela je 27. kolovoza kada je na fasadi zgrade u zagrebačkom naselju, u kojoj Jergović živi, osvanuo grafit s jezivom porukom: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša pravila." Književnik je prijetnju shvatio iznimno ozbiljno, opisavši je kao "očitu i nedvosmislenu". Istaknuo je kako zna "s koje strane dolazi i tko su njezini inspiratori i pokrovitelji", ali je odbio podnijeti prijavu policiji, obrazloživši to potpunim nedostatkom povjerenja u njihov rad u takvim slučajevima.

U svojoj reakciji, Jergović je za stvaranje atmosfere u kojoj su takve prijetnje moguće izravno prozvao i politički odgovornima označio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Na ove teške optužbe Vlada je odgovorila priopćenjem u ciničnom tonu, navodeći kako je "sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine".

Napetosti su dodatno eskalirale kada je dan kasnije u Novom Zagrebu osvanuo novi prijeteći grafit. Ovoga puta, uz Jergovića, spomenuta je i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja mu je prethodno javno pružila podršku. Na grafitu je pisalo: "Sarajevo ispod Trebevića, povedite Daliju i četnika Jergovića." Orešković je oštro reagirala, ustvrdivši kako "iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu".

Iako su djelatnici Zagrebačkog holdinga oba grafita brzo prebojili, gorak okus u javnosti je ostao, a slučaj je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo (HND), ističući da je cilj ovakvih napada zastrašivanje svih kritičkih glasova u društvu. Sastanak na Pantovčaku stoga predstavlja jasan predsjednikov odgovor na uzavrelu atmosferu, nudeći dijalog kao alternativu javnoj svađi i prijetnjama koje su obilježile kraj kolovoza.

