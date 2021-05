Milanović: Uvijek svoj na svome, a to što smo utvrdili svojim je bilo realno uvijek i trezveno

U vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji održava se svečanost povodom obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja 2. gardijske brigade Gromovi i 2. mehanizirane bojne Gromovi. Predsjednik Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću u spomen na poginule hrvatske branitelje kod spomenika poginulim pripadnicima 2. gardijske brigade Gromovi. Na svečanosti su među ostalima i ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj. Uručene su i beretke pripadnicima 2. mehanizirane bojne Gromovi.

"Mi smo moderna vojska, vojska demokratske države i koja sudjeluje u međunarodnim misijama. U donošenju odluka gdje ćete ići vodit ćemo računa da se štiti hrvatski interesi, da se može naučiti nešto, razvijati karijere. Vodit ćemo računa da se ne uplićemo u neke tuđe razmirice. Uvijek svoj na svome, a to što smo utvrdili svojim je bilo realno uvijek i trezveno. Hrabro srce i junačka narav koju vi imate treba uvijek, no u ovo neobično vrijeme ratovi se vode na nove načine i moramo biti prilagođeni i utvrditi koji su naši interesi. HV treba i mora biti opremljena za takva vremena i bit će tako. Vojska je najorganiziranija u ovoj državi, a to je pokazao i ovaj potres, da se na HV može uvijek računati", kazao je predsjednik prilikom davanja prisege 130 novih pripadnika Gromova.

Izjavu je dao i minstar Banožić.

Video: Prijavak 2. Mehanizirane bojne Gromovi, sljednika nekadašnjih Gromova

Na svečanosti su uručene i beretke pripadnicima 2. mehanizirane bojne Gromovi.

Milanović će obići i uži centar Petrinje koji je nastradao u potresu, a krenut će od Srednje škole Petrinja. Potom ide u Majske Poljane gdje će posjetiti obitelji čije su kuće stradale u potresu.