Milanović o Jandrokovićevoj fotografiji: To nije ništa vulgarno, to je naprosto jadno. Super kupaći!

Fotografija predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u kupaćem kostimu izazvala je brojne reakcije u hrvatskoj javnosti. A nju je u Čakovcu komentirao i predsjednik Zoran Milanović. Podsjećamo, Jandroković je fotografijom odgovorio na Milanovićevu izjavu da je on 'jedan obični nasilnik bez mišića'.

-Dobro je, nisam riknuo od smijeha... - završio je izjavu u Čakovcu predsjednik Zoran Milanović koji je komentirao fotografiju Gordana Jandrokovića u kupaćem kostimu.

- Ne znam je li se to slikao na Šoderici ili pred kućom svog punca, mog ujaka inače, vodećeg komunista u Gradu Zagrebu, Ante Matasića, jednog poštenjaka. Ali to je bilo prije nego što je on ušao u HDZ. Ne znam gdje se slikao - rekao je Milanović i dodao: - Možda bi, ne znam, mogao to proširiti na njegovog šefa da bude jedan objedinjeni, ono, skini mi se. U duhu skidanja. Ne, ne bih.... To je njegova stvar. Ima djecu, ima familiju, prijatelje. Ako se njima to sviđa, mislim, super.

Na pitanje kako komentira Jandrokovićevu objavu, odgovorio je: - To nije ništa vulgarno, to je naprosto jadno. Ovo za mišiće sam mislio preneseno, ne doslovno. A kako on sve shvaća doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazati. Super kupaći