Milanović pohvalio osnivanje Državnog ureda za vatrogastvo: 'To je dobar potez'

Hrvatska vatrogasna zajednica u ponedjeljak je obilježila 145. obljetnicu postojanja te su na svečanosti tim povodom dodijeljene plakete zaslužnima, a državni je vrh, čestitajući na obljetnici, istaknuo važnost nove organizacije vatrogastva koje je postalo dijelom državne uprave.

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da nema pozitivnije, ali i opasnije ljudske djelatnosti od vatrogastva te pohvalio integraciju vatrogastva u državnu upravu kroz osnivanje Državnog ureda za vatrogastvo.

"Možda smo to trebali napraviti i ranije. To je dobar potez", rekao je.

Naveo je i da je u Hrvatskoj sveukupno oko 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava s kojima se, kako je rekao, često i nepravedno zbijaju šale te da to govore oni koji o tome ništa ne znaju.

"Hrvatska ima nešto više od 400 općina i stalno su na meti upravno-pravnih i koncepcijskih dušebrižnika koji kažu da ih ima previše. Zašto ne kažu da ima previše dobrovoljnih društava? Nema ih previše kao što nema previše ni općina. Dobrovoljna vatrogasna društva potrebna su kao što su i općine potrebne", dodao je.

Premijer Andrej Plenković zahvalio je svim vatrogascima na humanosti i zahtjevnom, odgovornom i važnom poslu koji obavljaju te naglasio, citirajući slogan vatrogastva "Vatru gasi, brata spasi", da vatrogasce krase zajedništvo, nesebičnost i požrtvovnost.

"Vatrogastvo je važna i plemenita aktivnost, izrazito društveno korisna, aktivnost koja objedinjuje. Često kad idem kroz Hrvatsku, pogotovo u ruralnim sredinama, imam dojam da su dobrovoljna vatrogasna društva, uz možda nogometne klubove i lovačka društva, najbitnije institucije koje mogu postojati, koje vežu ljude od najmlađih dana", rekao je.

Istaknuo je i da je, uz odluku o dizanju Hrvatske vatrogasne zajednice na razinu središnjeg državnog ureda, Vlada radi daljnjeg jačanja vatrogastva donijela novi Zakon o vatrogastvu i povećala izdvajanja iz državnog proračuna te je za sljedeću godinu za potrebe HVZ-a osigurano gotovo 370 milijuna kuna.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavo Tucaković i predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, Ante Sanader kao domaćini istaknuli su glavne brojke vezane uz vatrogastvo u Hrvatskoj. Sanader je podsjetio da je prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano u Varaždinu prije 157 godina te naglasio da je vatrogastvo stil življenja.

"Svaki naš vatrogasac, i njegova obitelj, živi vatrogastvo. To je nešto što se ne može stvoriti preko noći", naglasio je.

Istaknuo je dobru suradnju s kolegama iz Slovenije i Austrije, a naveo je i da je hrvatski predstavnik u dva mandata bio potpredsjednik svjetske organizacije vatrogasaca. To je, kako je rekao, potvrda snage hrvatskog vatrogastva i u svijetu. To nas, kao i rezultati koje naši vatrogasci ostvaruju, čini ponosnima, dodao je te naglasio da vatrogasci dolaze kada svi bježe. "A da bismo to mogli napraviti - moramo biti dobro uvježbani, istrenirani i spremni", naglasio je.

Vladi je zahvalio na tome što je osnivanjem Državnoga ureda postignuto to da vatrogasci imaju "svoje malo ministarstvo vatrogastva".

Tucaković je poručio da vatrogasci imaju dušu kao jedan i veliko vatrogasno srce te, među ostalim, naveo da su samo u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa imali 14,5 tisuća intervencija. U aktualnoj pandemiji koronavirusa, dodao je, vatrogasci su odradili više od 73 tisuće aktivnosti u koje je bilo uključeno 23 tisuće vatrogasaca.