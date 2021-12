Plenković: To štetočinstvo koje radi Milanović, poprimilo je već međunarodne razmjere

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj proslavi 145. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) nakon koje je dao izjavu za medije.

''Vatru gasi, brata spasi'', ponosni smo na to geslo, kazao je premijer Andrej Plenković nakon svečane proslave, a onda je odgovarajući na novinarska pitanja komentirao aktualne teme, uključjući i najnovije izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

''On je toliko toga izgovorio, ja to danas nisam gledao jer imamo važnija posla. To štetočinstvo koje radi Milanović, poprimilo je već međunarodne razmjere. Da je nešto sigurnosno i dramatično, ja bi sigurno kao predsjednik Vlade o tome dobio neku obavijest'', kazao je Plenković.

''Što se tiče interesa Hrvata u BiH, čovjek 2010. dolazi aktivno i agilno lobirati za Komšića, najednom je sad veliki zaštitnik Hrvata u Bosni na način koji im može pričiniti štetu'', upozorio je.

''Svađajući se sa svima, nećemo nikuda doći'', istaknuo je.

''Koja nacionalna crna izdaja? Koje su to kvalifikacije?'', kazao je osvrćući se na prozivke.

''Ja radim dobro, on radi loše. Stvari su vrlo jednostavne'', zaključio je Plenković.

''Došao je na proslavu HNB-a, izgovorio je bljezgarije, ne znaš je li za euro ili nije. Ako si za, reci da si za. Ako si protiv, reci da si protiv ako si frajer, a ne da palamudi... Slušali smo ne znam što'', kazao je osvrnuvši se na Milanovićev govor povodom proslave 30 godina Hrvatske narodne banke (HNB).

A što se tiče najave da će MOST-u biti ukradeni potpisi: ''Kako on to zna, što je on neki vidovnjak, vidoviti Milan?''

''Raspudić i Milanović su blizanci'', kazao je Plenković.

Što se tiče Gabrijele Žalac, podsjetio je da je ona suspendirana.