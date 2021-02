Milanović opet poslao poruku udruzi B.a.B.e, pa spomenuo i Umu Thurman

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku nakon što su iz udruge B.a.B.e u svojem posljednjem odgovoru predsjedniku naveli kako se više neće upuštati u rasprave s njim jer im nije cilj upuštati se u rasprave koje trivijaliziraju seksualno zlostavljanje. Podsjećamo, Milanovića su kritizirale nakon njegovih izjava o žrtvama seksualnog zlostavljanja nakon čega ih je on žestoko kritizirao.

Status prenosimo u cijelosti.

"Trivijalnu raspravu započele su logičarke iz udruge B.a.B.e., a da ih nitko nije ni spomenuo, niti p(r)ozvao. I sada se odjednom ograđuju, neće se upuštati u rasprave nego će i dalje predano djelovati kao punomoćnici Ume Thurman i braniti čast ostalih „zvijezda“. By the way, Uma Thurman je veličanstvena glumica, vrhunski plaćena glumica pa i onda kada je bila uznemiravana. Uznemiravaju uvijek oni koji su statusno, socijalno i financijski, dakle klasno u tom trenutku nadmoćni. Holivudske dive nisu nikakav uzor, nego svijet izvan svijeta, svijet za sebe", navodi se u statusu.