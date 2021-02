Talijani iznenađeni hrvatskim mjerama: Što je vašoj Vladi? Propast ćete, ne može se ni do Umaga

Talijanska vlada odredila je ritam procjepljivanja stanovništva, i to po regijama. Friuli-Venezia Giulia na red dolazi sredinom veljače. Plan je da se prvo procijepi stanovništvo starije od 80 godina, nakon toga mlađe dobne skupine, ali ipak starije od 55.

Mišljenja Talijana vezana za cijepljenje su podijeljena. Starija populacija s kojom su reporteri Glasa Istre imali prilike razgovarati vjeruje u efikasnost cjepiva. Do sada se cijepilo oko dva milijuna Talijana.

"Ako cjepiva budu besplatna onda ću se cijepiti, a ako ne, razmisliti ću jako dobro", kazao je jedan sredovječni Talijan.

"Ne, neću se cijepiti. Jednostavno nemam povjerenja u cjepivo", kazao im je drugi mladi Talijan.

"Kad dođemo na red, cijepit ćemo se", kazao nam je jedan bračni par.

"S maskama koje su obavezne uživali smo u šetnji gradom. Ako slučajno nemate masku, odmah vas prolaznici ljubazno upozore da je obavezna za nošenje. Time automatski shvate da ste stranci koji nisu upoznati s njihovim zakonom, ali i drakonskim kaznama. Tako smo u šetnji gradom svjedočili žustroj i glasnoj raspravi dva gospodina, tipičnoj za Talijane. Nakon što su zaključili svoju političku diskusiju, predstavili smo im se i priča je krenula", piše Glas Istre.

"Vaša hrvatska pravila su sada grozna. To je nevjerojatno da bez testa ne mogu otići do Umaga, tog prekrasnog grada čiji barovi i restorani gledaju na more, a ti isti barovi i restorani su sada zatvoreni. Umrijet ćete bez turizma ljudi moji. Zvao sam čak i hrvatskog konzula, bunio sam se, ali i on je nemoćan. Testove ovdje možemo kupiti za 25 eura u apoteci. Vaša vlada stvarno nije normalna, jer i kad se testiram, što da radim u Umagu kad je sve zatvoreno", kazao je penzioner Paolo.

Talijanska Vlada namjerava do lipnja procijepiti cijelu naciju, tvrde nam građani s kojima smo razgovarali. Onda će valjda doći do konačne normalizacije, i za nas, i za njih.

VIDEO Hrvatski ugostitelji prosvjedovali u Zagrebu: Dajte nam da radimo