Milanović odgovorio Banožiću: 'Ja možda jesam za psihijatriju – ali za šefa klinike!'

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 29. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade "Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne ''Vukovi'' u Gospiću. Predsjednik je dao izjavu za medije te komentirao sukob s ministrom obrane Marijem Banožićem, kao i pismo koje je poslao premijeru Andreju Plenkoviću.

"Nemojte me ništa pitati o Banožiću", kazao je Milanović novinarima odmah na početku.

"Premijer ima problem. Njegov je ministar u sukobu s načelnikom Glavnog stožera. On je ušao i u otvoreni sukob s vrhovnim zapovjednikom. Idem kod Svetog Oca za dva tjedna i strepim da i njegovu ostavku Banožić ne zatraži. Da, Papa je sljedeći", kazao je Milanović.

"Ja možda jesam za psihijatriju, ali za šefa klinike", dodao je Milanović.

Komentirao je pismo koje je poslao Plenkoviću.

"Na sjednicu VE-a neću ići jer je to dužnost premijera. Ako imate ovakve ministre, onda imamo funkcionalni problem. Nije odgovorio na moje pismo i nije ništa učinio. Ako imate ovakve ministre koji putuju po svijetu bez ikakve suglasnosti, imamo problem. Prema Ustavu, članku koji sam ja pisao, kada je Plenković još kuhao kavu u Parizu, piše tko predstavlja Hrvatsku u Vijeću. To su predsjednik i Vlada. Odmah sam rekao – Vlada", dodao je.

Na ponovljeno pitanje što je poručio pismom, kazao je: "Da je potrebno biti ozbiljan i da za ljude koje si nespremne postavio na dužnosti, odgovaraš".

"Sazvao sam Vijeće zbog puno ozbiljnijih stvari", dodao je. Kazao je da stanje objekata koje koristi vojska pokazuje "kriminalni nemar".

"Gdje je novac za raketna sredstva i granate? To su pitanja na koja će odgovor morati dati premijer. U Požegi krov nisu zamijenili nakon one tuče", kazao je Milanović

"Da vidimo malo kako je kada se nekoga šutne bez razloga. Vidjet ćemo tko mora ići u mirovinu, ali ovako čovjeka šutnut' bez obrazloženja, bez stvarnog razloga… Neka malo pročešljaju kabinet ministra", kazao je predsjednik.

"Moram razgovarati s premijerom, ne s ministrom", kazao je. Na pitanje što misli o izjavi premijera Plenkovića da se skulira do 9. studenoga, Milanović je rekao: Da se skuliram? Gdje uči te fore? Na internetu to skuplja? Skuliran sam ja, poslao sam mu pismo, nije odgovorio."

Na pitanje što kaže na ovako velike brojke danas, predsjednik je rekao: "Koliki je broj onih koji se nisu cijepili. To je važan podatak. Cijepite se protiv gripe. Prošle godine nije je bilo. Vratit će se, mogao bi biti nezgodan soj. Ljudi se moraju cijepiti. Cijepimo se i onda se možeš razboljeti, ali blago. No, ako netko ima puno godina i bolestan je i ako se svejedno cijepio, a preminuo, to se događa. Ne znam zašto se javnost tlači tim podacima."

Video: Najzabavnije izjave Zorana Milanovića: "Dioptrija kao Gavrilović pašteta", "Nećemo se braniti partvišima"...