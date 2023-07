Milanović: Ne postoje nikakvi Banožićevi prijedlozi, on i njegov šef manipuliraju

Predsjednik Zoran Milanović trenutno je u Vilniusu na summitu NATO-a, gdje se ponovno dotaknuo odabira kandidata VSOA-e. Nakon što je nakon sukoba između predsjednika i premijera usuglašen privremeni ravnatelj VSOA-e, Milanović je poručio kako ''će morati prekinuti nepoštenu igru''.

- Naravno da ministar daje suglasnost, to je da predsjednik ne bi radio što mu padne na pamet, ali nije predlagatelj. On propusti prema meni ono što mu odgovara, ostalo stavlja u ladicu. Nikakvi ministrovi prijedlozi ne postoje, on i njegov šef manipuliraju. To nije poštena igra, to ćemo morati prekinuti - kazao je na početku Milanović.

Osvrnuo se i na odnose s novinarima, ali i ostalim dužnosnicima.

- Ja ne pitam zašto na onom bezveznom summitu u Dubrovniku već nekoliko godina se sustavno ne poziva moj Ured i mene. To je vanjska politika. Nije da želimo ići, ali nema poziva. Ovdje je default da će ministri biti članovi delegacije, kakvi god da jesu. Ali ne možeš onda ići na mene i prozvati me štetočinom - poručio je, pa se osvrnuo i na sam summit NATO-a.

- Ovdje se donose odluke koje imaju strahovito duboko značenje, i Hrvatska u tome sudjeluje. Nitko od nas nije sudjelovao u onom bitnom, sve se saznaje u zadnji tren, to je tako. Za odluku da NATO otvori ured u Japanu Francuska nije znala. Sad izgleda neće biti ništa od toga. Dobro je da to naši ljudi znaju, to nije kritika, NATO je oduvijek bio takav. Mi smo članica takvog vojnog saveza, i to je savez koji okuplja vjerojatno najbolje države. Mi smo manjina, mislimo da smo najbolji, a drugi nas ne vole. Rusi nas drže mudrijašima, tako nas vide. Ja sad sebe, recimo, ne gledam. To je to. Ja mislim da nisam takav, ali ja sebe ne vidim - poručio je.

Mišljenja je i kako je Erdogan dobio izbore u Turskoj na ''fer način''. - Tko god to ne prihvaća, ne vidi dalje od nas. U svim zapadnim medijima vođena je divlja kampanja protiv njega, kao da se njih pita. Erdogan je dobio izbore, iako se ja s njegovim izjavama ne slažem. On je predamnom izjavio da je Daytonski ugovor zastario. Gledaj druže, kopaš mi po očima. Ali, i to treba poštivati - kazao je Milanović.

Uskoro opširnije...