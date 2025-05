Milanović napokon stao pred kamere, govorio o vojnom roku i Plenkoviću: 'Koliko puta sam zvao...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvaranju 15. međunarodnog znanstvenog skupa u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu "FEBST International Conference: Economic Policies, Business Perspectives, and Sustainability Transformation". Ondje je upitan o sjednici Vijeća za obranu koja će se održati u petak. Govorio je i o vojnom roku te se složio da je i vojni rok od dva mjeseca dobar. - Bolje je ov ovoga trenutno, trenutno nemamo ništa. Potrebno je da se motivacijom veći broj ljudi nagovori i privuče u obuku - rekao je.

- Koliko sam ja puta zvao i pozivao na sazivanje sastanka i okupljanje tog tijela. Bolje ovako nego onako - kazao je, a na pitanje kako komentira da je premijer Plenković odlučio zatopliti odnose odgovara: - Ja sam Zoran Milanović, ne mogu govoriti u tuđe ime.

Upitan je i hoće li se složiti oko vojnog mimohoda. - Ako je za Oluju mimohod, onda je 4. kolovoza, kao prije 10 godina - kazao je. Komentirao je i ulaganja u vojsku.

- Iznosi koji se trenutno daju i plaćaju za vojne sustave su stravični. Neke stvari su zadane, ne možemo kupovati od Kineza ili Rusa, to je kraj priče, no onda smo na jako suženom tržištu. A to znači monopol i odsustvo kompetitivne utakmice, a to plaćaju ljudi, porezni obveznici. Nema tu vlada nekakav manevarski prostor, ali ono što ima da se vodi računa o tome da se to ne preplaćuje. Cijene su nezamislive, smiješne su. S 200 milijuna dolara, možete kupiti čuda, možete preobraziti makarsku rivijeru - rekao je Milanović.