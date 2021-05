Milanović: Ljudi rade do iznemoglosti i nedjeljom odu u shopping centar

Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je u Đakovu svoje stajalište o radu nedjeljom, ustvrdivši kako je govor o tome neiskren i uvijek ista 'predizborna finta' Vlade, te smatra da se opet ništa neće promijeniti vezano za rad nedjeljom.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u četvrtak izmjene Zakona o trgovini, kojim će se regulirati samo 16 radnih nedjelja godišnje. Premijer je pojasnio da se inicijativa Vlade nikako ne kosi sa željom za većim brojem zaposlenih i gospodarskim rastom, no, naglasio je, "potrebno je napraviti ravnotežu između radnog i obiteljskog života".

Odgovarajući na pitanja novinara nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Đakova u povodu Dana grada, Milanović je danas rekao da je o prijedlozima zabrane rada nedjeljom već više puta iznio svoje stajalište. "Neiskren je to govor, 'finta' , uvijek ista predizborna 'finta' Vlade, ne treba im to i opet se ništa neće promijeniti", izjavio je Milanović.

Rekao je kako Hrvatskoj nedostaje radnika, ljudi odlaze u inozemstvo, rade do iznemoglosti i nedjeljom odu u shopping centar. Dodaje kako bi osobno rado da ti centri ne rade nedjeljom, ali da se tu ne radi o njihovu radu. Jer drugi ljudi rade zaista od jutra do noći i nemaju kada ići u kupovinu, rekao je Milanović, koji smatra kako je problem da bismo morali nekome odrediti kada smije ići u trgovinu.

Predsjednik je rekao i kako nedjeljom osobno ne ide u shoppig centre, ali zato što ima taj komfor da ne mora ići, koji pak većina ljudi nema. Na dodatno pitanje, hoće li ta odredba o zabrani rada nedjeljom proći na Ustavnom sudu, predsjednik Milanović je podsjetio kako je poznato što je Ustavni sud o tome govorio. Sve znamo, zaključio je Milanović.

Na pitanje što misli o prijedlogu sindikata da se 'oporezuju i oni radnici koji nisu članovi sindikata', Milanović je rekao kako u načelu podržava rad sindikata, posebice onih u privatnim tvrtka.

Ali, smatra, to je postalo jako teško jer je došlo do atomizacije, a nekada su ljudi radili u velikim sustavima i bilo ih je relativno lakše organizirati se dok je danas to puno teže, tako da se to sada svodi na sindikate javnoga sektora u kojemu radi manji broj radnika jer većina radi u privatnom sektoru.

"Ako su sindikati slabi, poslodavci će ih gaziti, a država je još najsolidniji poslodavac", ocijenio je Milanović i ponovio kako se na kraju sve svodi na sindikate u javnim službama, državnoj upravi i bolnicama.

Dodao je kako je to, naravno, u redu, te spomenuo i obrazovanje, uz napomenu kako u tim sustavima rad manje od 300 tisuća ljudi, a ostali su u privatnom sektoru i problem je što tu nema sindikata ili su slabi i zato ljudi rade dok 'ne crknu' pa onda ne mogu ići u trgovinu nego nedjeljom.

Jedno novinarsko pitanje odnosilo se i na Milanovićevu objavu na društvenim mrežama "da je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković zbog svoje nesposobnosti opasnost za premijera Andreja Plenkovića". S tim u vezi, podsjetio je na jednu staru frazu novinara koji je, kako je rekao, "bio orijentiran prema nesvrstanima" pa je netko za njega napisao da "Amerika nikada nije imala slabijega i upornijega protivnika od njega". Pa, poručio je Milanović, "povežite to - uporan i slab protivnik".

HRT- "obiteljsko-politički kombinat"

Vezano uz kritike koje je izrekao o radu javne televizije (HRT), Milanović je ponovio svoje ranije tvrdnje kako se "javna televizija pretvorila i već je neko vrijeme obiteljsko-politički kombinat bivših partijaša, komitetlija, udbaša i koga sve ne".

Kaže kako je 'to činjenica' i za to se plaća mjesečna pristojba , dodavši - "to je harač, otkud raji harač".

Na pitanje adresira li taj problem na pravu adresu, jer se uvijek obraća novinarima, istaknuo je kako je problem adresirao na urednika emisije koji je , ponovio je, "prevario i nasanjkao gospođu Zlatu Đurđević". "Ono gdje je HRT toksičan kao radioaktivni cezij koji razara kosti, je politički program koji uopće ne bi trebao raditi jer ne živimo u doba Brijunskoga plenuma ili druga Tita da bi se moralo govoriti što se danas dogodilo u Đakovu", ocijenio je Milanović. Neka rade kulturni program, poručio je, dodavši kako bi bilo zanimljivo vidjeti i financijsko poslovanje HRT-a. Milanović je rekao i da su s HRT-a otjerali "gotovo sve što je valjalo".