Milanović kao premijer odbio čestitati Grabar-Kitarović, evo što je tada govorio

Za razliku od prije pet godina kada je Zoran Milalnović kao premijer odbio čestitati tadašnjoj pobjednici predsjedničkih izbora Kolindi Grabar-Kitarović, sinoć se dogodio potpuno suprotan scenarij.

I gubitnica izbora Kolinda Grabar-Kitarović, ali i premijer Andrej Plenković čestitali su Zoranu Milanoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima, a i on je bio puno pomirljiviji te nije dopustio da se u njegovom stožeru zviždi protiv još uvijek aktualne predsjednice.

Ivo Josipović Kolindu Grabar-Kitarović nazvao je još u izbornoj večeri drugog kruga predsjedničkih izbora i čestitao joj na pobjedi, no tadašnji premijer Milanović to nikada nije učinio.

– Kad su objavili koliko je još glasova ostalo za prebrojiti, a koliko sam bila u vodstvu u odnosu na predsjednika Josipovića. Kad je on nazvao i čestitao, bilo je jasno da taj proces završava. Žao mi je da nije nazvao premijer Milanović, da on nije postupio jednako državnički kao predsjednik Josipović i da nije nazvao i čestitao jer mislim da je vrijeme da se čestita protivniku bez obzira na to što mislili jedni o drugima i nadam se da će to učiniti ovih dana – rekla je tada Kolinda Grabar-Kitarović.

No, njegovu čestitku nije dočekala, a Milanović je kasnije u intervjuu za HRT objasnio zašto to nije učinio.

– Ne znam što znači to čestitati, nisam čestitao ni Sanaderu, to nije stvar kućnog odgoja. Ja sam takav, idem glavom kroz vrata, ne kroz zid. Neke čestitke nisu iskrene, u javnosti se inzistira na licemjerju – rekao je tada Zoran Milanović.

No, takvo objašnjenje mu nisu odobravali stranački kolege.

– Činjenica je da imamo predsjednicu Hrvatske i ja joj na tome čestitam – komentirao je Zlatko Komadina nekoliko dana nakon izbora te istaknuo kako predsjednici treba čestitati.

S druge strane, premijer Plenković još je u izbornoj noći čestitao Zoranu Milanoviću, a rekao je i da će ga osobno nazvati i čestitati mu.

– Čestitam Zoranu Milanoviću na osvojenom većinskom povjerenju hrvatskih birača u drugom krugu predsjedničkih izbora. Želim mu uspjeha u radu i surađivat ćemo sukladno našim ustavnim ovlastima i zakonskim odredbama – rekao je novinarima Plenković, no dodao je i kako će imati 'tvrdu kohabitaciju u skladu s Ustavom RH i zakonom'.

– Imamo mi dugu povijest odnosa, a ovu recentnu, koju je svojim izjavama on začinio na način na koji ja nisam 2016. i ne bih inače, ali razgovarat ćemo i o tome – dodao je.

VIDEO Pobjednički govor Zorana Milanovića