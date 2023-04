Milanović odgovorio Plenkoviću: 'To što ja šmrcam, imam problem s alergijama cijeli život'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije. Nakon svečanosti u Hotelu Kvarner, Milanović se obratio medijima te komentirao aktualne teme.

"Ja ne komentiram i ne kritiziram suce ako se oni ne ritaju i ne guraju u javni prostor. Ima ih puno. Rade svašta, većinom su to ljudi uredni koji pošteno pokušavaju raditi svoj posao. Suca koji si ne dopušta lavež u javnom prostoru nisam nikad komentirao. Ako jesam, ispričat ću se. Ovih par nasilnika i mutnih tipova, imaju poziciju polubogova", kazao je Milanović pa nastavio govoriti o sucu Ivanu Turudiću.

"To je politička propalica. Došao je u Zagreb preko HDZ-a bez preporuka. Napredovao je meteorski. To je čovjek skučenih intelektualnih sposobnosti. Bio sam običan vježbenik, on to nikada ne bi dobio", kaže.

"Kaznenu presudu mora razumjeti svatko. Ja čitam tvoju presudu i vidim da je grozna", naveo je pa dodao: "U pristojnoj državi ljudi kao Turudić nikada ne bi bili suci, ni prekršajni. U Hrvatskoj je moguće".

"Neki ljudi, poput Turudića, ne napreduju po kvalifikacijama, nego po političkim vezama", istaknuo je pa ponovio: "Došao je po političkoj vezi. U pristojnoj državi, takvi ljudi su u Remetincu".

"Većina sudaca su okej ljudi", naglasio je.

Vezano uz Andreja Plenkovića koji je kazao kako ima "šmrkave tikove", Milanović je odgovorio: "Anemični, ne može dva skleka napravit i onda komentira tuđa fizička svojstva. Ja to ne radim, ja sam rekao da ima politički touretteov sindrom. Nisam rekao da ima Touretteov sindrom. To što ja šmrcam, imam problem s alergijama cijeli život. Šmrcat ću i dalje. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti. Metaforički sam se poigrao s jednom pojavom".

"Ako me pitate dokle ćemo ovako, zauvijek. Zauvijek ćemo ovako, ne može drukčije. Dok DORH neke ljude progoni, neke ljude štiti", nastavio je predsjednik te kazao kako mu je jedino važno "tko krade i tko štiti lopove".

Ističe kako sada mora komunicirati na nešto drugačiji način, u usporedbi s vremenom kada je bio premijer: "Sad moram galamiti da bi netko nešto čuo. To me ne vrijeđa. Nastavit ću šmrcati. Ako ima aluzije nekakve, neka kaže, ali za to nema hrabrosti".

"Ja tražim odgovore na pitanja. Na čemu da mu zavidim? Na glupostima koje priča? Zaštiti kriminalaca?", tvrdi.

"Nabacivanje blatom. Ja sam dugo u politici, duže od Plenkovića. Zašto se to nije događalo ranije? Dok se taj tip nije pojavio. Ne znam kad sam nekome rekao 'lažeš'. Došao je razmaženi gojenac i počeo govoriti ljudima 'lažeš'. Na to ne možeš odgovoriti sa smiješkom. Jesam li poludio odjednom. Ne, bavim se problemom. Nema razloga da me on imponira. Moja ustavna dužnost je da postavljam pitanja i vršim pritisak", istaknuo je pa zaključno rekao: "Šmrcat ću i dalje, sad završava faza alergija, dolazi druga, a ti dečko radi sklekove, prijateljski savjet".

Predsjednik je jučer, podsjetimo, posjetio Koprivnicu te, također, odgovarao na medijska pitanja. Osvrnuo se tom prilikom na nedavne slučajeve paljenja automobila, odnos s Rusima, kao i na prozivke premijera i ministra pravosuđa da on vrši pritisak na pravosuđe. Vezano uz glasine da bi premijer Andrej Plenković mogao biti kandidat za čelnika NATO saveza, Milanović je rekao: "Plenković mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u. On stalno traži novi posao i to ga ograničava u poslu koji ima jer se ne smije nikome zamjeriti".

"Tko god dođe imat će činovnički posao, a Plenkovića takve stvari zanimaju. Trebao bi se izjasniti o tome. Da ili ne, jesi li zainteresiran, nema prtljanja", rekao je dodajući kako on neće biti kandidat na parlamentarnim izborima.