Milanović i Plenković u aferi Janaf izjavama sve više sliče Trumpu

Sukob predsjednika države i premijera oko afere Janaf nastavlja se i dalje. Zoran Milanović jučer je, putem Facebooka, uputio od premijera zatraženu ispriku. Naravno, u svom stilu.

“Predsjednik Republike se u dobroj vjeri najprije ispričava svima onima, ponajprije ministrima, koje su predsjednik Vlade i neki njegovi suradnici svojom indolentnošću, neradom i nepoduzimanjem doveli u položaj namagarčenja, tj. izložili ih nezasluženoj blamaži. Predsjednik Republike također se ispričava onima za koje je predsjednik Vlade insinuirao da su prijenosnici rabiesa, tj. bjesnoće. Rabies je jedna od najtežih virusnih bolesti; teža od mnogih karcinoma, neusporediva s COVID-19. Šire je zaraženi sisavci. Psi, lisice i vampirski šišmiši... I, naravno, predsjednik Republike se ispričava svim građanima zbog toga što su u Vladi tog istog predsjednika Vlade godinama sjedili ministri kojima su luksuzni Mercedesi padali s neba u dvorište ili koji nisu prijavili milijunske nekretnine jer su ih toliko nakupili da ih ni sami nisu znali pobrojiti.

A sve samo zato što predsjednik Vlade ništa nije želio znati, vidjeti ili čuti, ma koliko mu svi drugi u državi govorili o tome, pisali i upozoravali ga”, napisao je Milanović nastavljajući:

“A za sve koji žele znati – uključivo one kojima uvijek treba posebno prinijeti njihovoj pozornosti – evo primjera iz 2014. iz Njemačke, jedne komunističke, sovjetske despocije, čiji se deficitarni demokratski sustav nikako ne može mjeriti s hrvatskim. Samo u toj i takvoj Njemačkoj može se dogoditi da nikome nije sporno što ministar savjesno radi svoj posao i ima informaciju iz istrage, već je sporno što je istu proširio. Vrijeme je da se i Nijemci ugledaju na Hrvatsku.”

Na upit hoće li, i što, Andrej Plenković uzvratiti na Milanovićevu “ispriku”, iz premijerova ureda jučer nam je kratko odgovoreno: – Nema potrebe za tim. No zbog svega što se čulo valja se upitati – kamo vodi taj sukob? Je li razina obračuna prešla mjeru? Hoće li od svega biti neke koristi?

– Ne samo da od ovoga nema nikakve koristi, nego ima samo političke štete – manje će se cijeniti političke funkcije predsjednika i premijera, a dodatno se potaknulo i nepovjerenje prema institucijama, DORH-u, policiji, sudu. Ako postoje ozbiljni problemi, u smislu političkog nadzora nad tim institucijama, što je ovaj slučaj izvukao na vidjelo, onda se tom problemu ne pristupa na način koje je inicirao predsjednik države. Ako on ima određena saznanja i postavlja neka legitimna pitanja, to se radi na posve drugi način. Ovako se stječe dojam da on prava koja ima “vuče” zbog sebe, a ne zbog stvarnih problema koji evidentno postoje i koje je ova afera otkrila na nizu razina. U usporedbi s vodećim dužnosnicima zapadnih zemalja, kod našeg se predsjednika, i dobrim dijelom kod premijera, radi o potpunom političkom amaterizmu. Kao da njih dvojica ne razumiju što je posao političara – odgovara politolog Goran Čular i dodaje:

– U nas političari kao da se natječu za stand-up komičare pa političke institucije koriste da uživaju u svojom dosjetkama. Ako u nas postoje antipopulisti, to su Milanović i Plenković, no sad mi oni sve više nalikuju na Trumpa.