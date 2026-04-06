VISOKA POTROŠNJA

Uskrsna kupovina oborila rekorde: Jedan dan posebno se istaknuo

Zagreb: Užurbano jutro u središtu grada na veliku subotu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Večernji.hr
06.04.2026.
u 08:08

Na Veliki četvrtak izdano ih je oko 5 milijuna i 600 tisuća, dok je u petak taj broj porastao za dodatnih 300 tisuća

Uoči uskrsnih blagdana, unatoč najavama o mogućem rastu cijena goriva, građani su tijekom Velikog tjedna intenzivno trošili. Podaci pokazuju da je potrošnja u trgovinama bila izrazito visoka, s vrhuncem neposredno pred sam blagdan.

Kakao piše Dnevnik.hr, najveća potrošnja zabilježena je na Veliki petak, kada je u trgovinama potrošeno ukupno 130,5 milijuna eura. Dan ranije, na Veliki četvrtak, građani su također intenzivno kupovali, pri čemu je potrošnja dosegnula gotovo 128 milijuna eura.

Nakon toga dolazi do vidljivog pada. U subotu se potrošnja smanjila na 100 milijuna i 600 tisuća eura, što predstavlja osjetan pad u odnosu na prethodne dane. Sličan obrazac vidljiv je i u broju izdanih računa. Na Veliki četvrtak izdano ih je oko 5 milijuna i 600 tisuća, dok je u petak taj broj porastao za dodatnih 300 tisuća. U subotu se broj računa ponovno smanjio, na približno 5 milijuna i 200 tisuća.
FOTO Uskrsna 'tradicija' u Zagrebu: Poznati kip ponovno dobio novu boju na najneobičnijem mjestu
Zagreb: Užurbano jutro u središtu grada na veliku subotu
veliki tjedan cijene potrošnja Uskrs

