Milanović ga smijenio uživo preko televizije, a sad je stigla i presuda za Šegona: 'Morao je znati, imao je osobnu korist..'

Iako nije aktivno utjecao na postojanje sukoba interesa pri dodjeli kredita HBOR-a, Ustavni sud nije našao ništa sporno u tomu što je bivši pomoćnik ministra financija Branko Šegon sankcioniran uplatom 32.000 kuna u državni proračun zbog utvrđenog sukoba interesa odlukom Povjerenstva.



Riječ je o aferi zbog koje je SDP-ov ministar financija Slavko Linić početkom 2014. razriješio Šegona nakon što je on to nije dobrovoljno učinio. I tadašnji premijer Zoran Milanović uoči te odluke rekao je, misleći na Linića: "Ako on to ne učini, ja ću!". Za Dnevnik NoveTV još je dodao: "Radi se o čovjeku koji je iskoristio svoju poziciju da pomogne sebi. Tako se nitko u našoj Vladi nije ponašao. Standardi su dosta visoki i to tako ne može ići". Oporba je smatrala da je Šegon davno prije trebao biti smijenjen s obzirom na "visoko postavljenu ljestvicu" sa smjenom ministrice Mirele Holy.