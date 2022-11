Milanović: Ako Sabor dopusti obuku suglasit ću se, ali potpisati neću

Hoće li Hrvatska doći do konačne nacionalne odluke o sudjelovanju u europskoj misiji vojne obuke 15 tisuća ukrajinskih vojnika na teritoriju Europske unije, pokrenute u ponedjeljak, i dalje je pitanje bez jasnog odgovora. No ono što je sigurno jest da predsjednik države Zoran Milanović svoje mišljenje nije promijenio i da prijedlog hrvatske vojne obuke Ukrajincima, a koji prije Sabora dolazi njemu "na stol", nema namjeru potpisati.

– Neću dati suglasnost. Otišao je gore bez ikakve moje prethodne suglasnosti. Dosta je odlazaka mini Plenkovićevih ministara u Bruxelles bez prethodne suglasnosti vrhovnog zapovjednika, to tako neće ići – kazao je predsjednik države referirajući se na odlazak ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana u ponedjeljak na sastanak Vijeća EU, na kojemu je i usvojeno odobrenje za početak misije.

Sila ima kontrasilu

Za predsjednika to nije ništa drugo nego kršenje Ustava s obzirom na to da je ministar u Bruxelles otišao bez ikakvog prethodnog dogovora s njime.

– Čovjek je otišao gore i preuzeo uime Hrvatske kategoričku obavezu i prekršio Ustav. Neka stvar ide u Sabor, ako dvije trećine zastupnika tako odluče, ja ću se s tim suglasiti. Ali zašto se moramo dovesti u takvu situaciju. Imamo posla s običnim seoskim nasilnicima koji nas dovode pred gotov čin. To šalje o Hrvatskoj katastrofalnu sliku, upravo onakvu kakvi su i ljudi koji nas tamo predstavljaju – kazao je predsjednik koji je ponovno upozorio na kršenje Ustava, kazavši kako više neće ići to što su "gospoda iz Vlade napravila", a to je odu u Bruxselles i da bez dogovora s predsjednikom RH kažu stav.

– To neće tako više ići. Neće se nikad naučiti reda jer su nasilnici. Ali svaka sila ima kontrasilu – kazao je jučer predsjednik Milanović bez objašnjenja što točno misli poduzeti.

Naši izvori iz Ureda predsjednika potvrdili su nam jučer kako od trenutka kada se u javnosti počelo govoriti o opciji sudjelovanja Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika ni u jednom trenutku nitko iz Vlade nije službeno komunicirao o tome s Uredom predsjednika države iako prijedlog odluke o obuci mora ići na odobrenje predsjedniku države pa tek potom u Sabor, koji odluku može donijeti i ako je predsjednik protiv nje, ali isključivo dvotrećinskom većinom. Što je skandaloznije od činjenice da je predsjednik države o namjeri Vlade da prihvati obvezu obučavanja Ukrajinaca doznao iz medija.

Inače, Vijeće za vanjske poslove EU nastavilo je zasjedanje i jučer u formatu ministara obrane na kojemu je sudjelovao ministar obrane Mario Banožić, čije je ministarstvo i izradilo prijedlog hrvatskog modula koji bi bio ugrađen u europsku misiju EUMAM UA, no čiji sadržaj svi tretiraju kao klasificiran.

– Vjerujem da će saborski zastupnici, upravo kao što su do sada podržavali Ukrajinu, podržati i ovu odluku te naći način da se dobije dvotrećinska većina i da RH provede obučne aktivnosti. Sami moduli nisu predloženi ni od koga s političke strane nego su izbrušeni s Glavnim stožerom, Hrvatskom vojskom, po modulima koji su već provođeni u prijašnjem vremenu. Ne mogu komentirati što sadrže moduli dok oni ne prođu koordinacijska tijela Vlade – kazao je jučer u Bruxellesu ministar obrane Mario Banožić.

Ima šanse dobiti ruke

Ono što je sigurno jest da će idućih dana sve oči biti uprte upravo u saborske zastupnike i glavno će pitanje biti može li Plenković dobiti potrebnu većinu za usvajanje odluke. Šanse mu i nisu male uspije li pridobiti lijeve stranke i za takvu vrstu pomoći Ukrajini. Socijaldemokrate, najbrojniji saborski opozicijski klub s 18 zastupnika, već ima.

– Tema je otvorena prije mjesec dana i mi jesmo razgovarali o tome u stranci. Nezadovoljni smo činjenicom da se jedan od ključnih aktera obrambene politike, a to je predsjednik države, u cijeloj priči zaobilazi. To upućuje na disfunkcionalnost. Tu se više ne radi o tome tko je koga više uvrijedio. Međutim, Hrvatska je članica EU-a i pružanje svake vrste tehničke i humanitarne pomoći Ukrajini nije upitno. Ovdje se ne radi o tome da Hrvatska ulazi u rat ili da joj je na čelo nacrtana meta. Ovdje je riječ o tehničkom pomaganju i mi to moramo apsolutno podržati – kazao je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović.