FOTO Brod koji je stigao u Split u užasnom stanju: 'Dovedeni smo do ruba, nemamo gdje na zahod...'

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći i najskuplji ratni brod na svijetu, posljednjih se dana našao u središtu pozornosti nakon iznenadnog odlaska s Krete prema Splitu, što je potaknulo brojne teorije - od sigurnosnih razloga do mogućih problema unutar same posade, piše Telegraph.

Riječ je o brodu vrijednom oko 13 milijardi dolara. Dug je više od 330 metara, nosi oko 4.500 članova posade i više od 75 zrakoplova te predstavlja ključni simbol američke vojne moći, često istican i u istupima Donalda Trumpa. No, iza impresivnih brojki kriju se ozbiljni problemi koji su obilježili posljednje tjedne plovidbe. Tijekom operacija u Crvenom moru izbio je požar u brodskoj praonici, koji je gorio više od 30 sati.

Dim se proširio ventilacijskim sustavom, stotine mornara morale su proći liječničke preglede, a dio posade ostao je bez svojih kabina te sada spava na improviziranim ležajevima. Uzrok požara još nije službeno utvrđen, a američko Ministarstvo obrane navodi da je istraga u tijeku. Ipak, u javnosti su se pojavile sumnje da bi mogla biti riječ o sabotaži i to ne od strane neprijatelja, već iscrpljenih članova posade koji su nezadovoljni produljenjem misije. 'Za ovo biste lako mogli dobiti 20 godina zatvora, osobito u vrijeme sukoba', upozorio je umirovljeni britanski kontraadmiral Chris Parry.

Problemi se, međutim, ne zaustavljaju na požaru. USS Gerald R. Ford već dulje vrijeme ima ozbiljne poteškoće sa sanitarnim sustavom. Toaleti se učestalo kvare i začepljuju, a sustav za otpadne vode, preuzet iz civilnih rješenja, pokazao se neprikladnim za dugotrajne vojne misije. Tijekom aktualnog rasporeda popravci su potrebni gotovo svakodnevno.

Istodobno, posada se suočava s iscrpljenošću. Nosač je na moru već mjesecima, sudjelovao je u operacijama u Europi, na Arktiku i Karibima, a potom je preusmjeren na Bliski istok u sklopu napada na iranske ciljeve. Misija koja je trebala završiti početkom ožujka sada bi mogla trajati i do 11 mjeseci, što je jedno od najduljih raspoređivanja u novijoj povijesti američke mornarice. 'Ford i njegova posada dovedeni su do ruba nakon gotovo godinu dana na moru', rekao je senator Mark Warner. 'Plaćaju cijenu nepromišljenih vojnih odluka predsjednika Donalda Trumpa.'

Dodatni pritisak stvara i činjenica da brod tijekom aktivnih operacija često prekida komunikaciju s vanjskim svijetom, što dodatno otežava svakodnevicu mornara i utječe na moral. Iako Pentagon naglašava 'otpornost i mentalnu snagu' posade, stručnjaci upozoravaju da ovakvi uvjeti imaju svoje granice. 'Zamislite kako biste se osjećali da vam u kući i na poslu ne rade toaleti. To što sam spreman dati život za svoju zemlju ne znači da ne trebam imati gdje otići na zahod i gdje spavati', poručio je umirovljeni zapovjednik američke mornarice John Cordle.