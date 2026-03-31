jedinstvena lutrijska igra

Sretni Broj donosi donaciju za Klaićevu i jackpot od 100.000 eura za igrače

Sretni Broj
Foto: Promo
VL
Autor
Promo
31.03.2026.
u 15:50

Sretni Broj jedinstvena je lutrijska igra humanitarnog karaktera kroz koju Hrvatska Lutrija pruža podršku zdravstvenom sustavu. Kroz dosadašnja izdanja igre podržane su brojne ustanove, među kojima su KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb (Klinika za bolesti srca i krvnih žila i Klinika za ženske bolesti i porode Petrova) te Opća bolnica Dubrovnik.

Novi ciklus Sretnog Broja spaja zabavu s plemenitim ciljem doniranja sredstava Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva bolnica) i to za nabavu automatiziranog sustava za identifikaciju mikroorganizama temeljenog na MALDI – TOF masenoj spektrometriji za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Klinike.

Igra započinje 31. ožujka i kroz sljedećih 30 dana održavanja svaki dan izvući će se tri dobitna Sretna Broja za dobitak od 1.000 eura. Na Praznik rada, 1. svibnja održat će se završno izvlačenje za jackpot od 100.000 eura.

Sretni Broj dostupan je po cijeni od 5 eura i dodjeljuje se slučajnim odabirom prilikom uplate. Dnevni dobici izvlače se između brojeva uplaćenih za pojedino izvlačenje, dok se jackpot izvlači između svih neizvučenih sretnih brojeva uplaćenih tijekom cijelog razdoblja trajanja igre.

klaićeva bolnica Hrvatska Lutrija

