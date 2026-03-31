Preminuo Marijan Sivrić, dugogodišnji dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista

Preminuo je Marijan Sivrić (70), dugogodišnji novinar i dopisnik Slobodne Dalmacije i Večernjeg lista u kojima je postao prepoznatljiv po napisima o međugorskom fenomenu, izvijestili su iz Hrvatskog novinarskog društva (HND). Sivrić je bio među najprepoznatljivijim novinarima koji su pratili zbivanja u Međugorju, o čemu je objavio brojne reportaže i razgovore. To uključuje i rane kontakte sa šestero vidjelaca koji tvrde da im se od 1981. ukazuje Gospa.

Njegovi tekstovi značajno su pridonijeli širenju informacija o tom hercegovačkom mjestu koje je postalo jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. On je i suautor knjige „Međugorje – 30 godina fenomena“, objavljene na više svjetskih jezika. Pisao je i o brojnim drugim događjima, te o Domovinskome ratu. Tijekom novinarske karijere surađivao je s više medija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Rođen je 1955. u Međugorju, a studij ekonomije završio je u Sarajevu.