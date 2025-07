Meteorolozi upozoravaju: Stiže nova promjena vremena, evo gdje će biti najgore

ako je petak u unutrašnjosti Hrvatske donio mjestimične pljuskove, potpuna stabilizacija vremena još nije na vidiku. Prema najavama meteorologa s HRT-a, vrijeme će i idućih dana biti promjenjivo, uz povremene nestabilnosti i mogućnost pljuskova, osobito u subotu poslijepodne te ponovno u utorak. Najsunčaniji dan trebao bi biti ponedjeljak.

Na kopnu će subota donijeti pretežno sunčano jutro, osobito u istočnoj Hrvatskoj, no poslijepodne su mogući jači razvoj oblaka, pljuskovi i grmljavina, pogotovo u zapadnoj Slavoniji. Temperature će se kretati između 13 i 27 stupnjeva, a vjetar će biti slab. Slično vrijeme očekuje se i u središnjim krajevima, gdje bi jutra mogla biti obavijena maglom, a popodne donijeti lokalne pljuskove uz umjeren jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Gorski kotar i riječko područje također će biti pod utjecajem jugozapadnog vjetra, a u drugom dijelu dana ponegdje se mogu očekivati lokalni pljuskovi. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjereno jugo, more će biti malo do umjereno valovito, a dnevne temperature između 24 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji će subota biti pretežno sunčana. Na otvorenom moru puhat će jugo, a uz obalu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature kretat će se između 28 i 30 stupnjeva, dok će jutra biti nešto svježija u Zagori – od 14 do 21 stupanj na moru.

Najviše sunca očekuje se na krajnjem jugu zemlje, gdje će dan biti gotovo posve vedar. Jutarnje temperature bit će od 16 u zaobalju do 22 na obali, a najviše dnevne do 30 stupnjeva. More će biti mirno do malo valovito, a vjetar slab i promjenjiva smjera.

Nedjelja će na Jadranu biti prolazno oblačnija, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u drugom dijelu dana, osobito na sjevernom dijelu, gdje bi pljuskovi mogli biti izraženiji i praćeni jakim udarima jugozapadnog vjetra. Idući tjedan donosi ponovno pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz umjeren sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu u utorak bi mogla zapuhati bura.

U unutrašnjosti će ponedjeljak biti najstabilniji i pretežno sunčan, no od utorka ponovno raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, osobito u središnjim krajevima. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak jugozapadni, koji će sredinom tjedna okrenuti na sjeverac. Temperature će ostati visoke, s toplim jutrima i vrlo toplim, ponegdje i vrućim danima.