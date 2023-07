Meteorolozi u susjedstvu najavljuju superćelijske oluje: 'Imaju snagu atomske bombe'

Jako nevrijeme koje je posljednjih dana pogodilo Vojvodinu zabrinulo je brojne građane, a a meteorolog je otkrio kako se u Srbiji nakon velikih vrućina očekuju ''oluje snage atomske bombe''.

- Globalno će ovaj toplinski val potrajati do 26. srpnja, kada stižu naoblake, kiša i osvježenje. Vruće će biti gotovo deset dana. Kada je riječ o ovim superćelijskim olujama, čim nakon vrućih dana u Panonsku nizinu uđe malo svježeg zraka, treba očekivati ​​pojavu ovih oluja. Nastaju tako što hladniji zrak ulazi u prizemlje, au međuvremenu je tamo bilo dosta toplog zraka. Počinje rasti i što je toplije, veća je šansa za jače nevrijeme. A ti vrhovi oblaka koji nastaju iz tog toplog zraka mogu biti i do 15 kilometara. To je ta energija... Mi tu ne možemo ništa, pa ni obrana od tuče. Ta snaga atomske bombe, ne možemo ništa učiniti - objasnio je meteorolog Ivan Ristić za Blic.rs.

Osim toga, objasnio je i kako zemlja ulazi u drugi vrhunac toplinskog vala koji se naziva Haron.

- Počeo je novi vrhunac toplinskog vala. Zove se Haron, prije je bio Lucifer. Danas i do srijede vrlo toplo i sparno. Temperature će biti između 35 i 40 stupnjeva. Dobra vijest je da se ne očekuje više od 40. U srijedu dolazi nešto svježiji zrak, a to znači i opasnost. Tada se opet mogu očekivati ​​te superćelijske oluje na području Vojvodine. Kiša će tijekom noći najvjerojatnije stići i do Beograda. U četvrtak će biti puno svježije, temperature će doseći 32 stupnja - dodao je.

- Sljedeći tjedan očekuju nas tropski dani i tropske noći, što znači da se noćna temperatura neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Čak ni na Zlatiboru. Najveći problemi bit će na jugu zemlje, bit će velika suša i treba voditi računa i upozoravati na požare - objasnio je.