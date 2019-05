Meteorolog otkrio kakav će nam biti lipanj

Hoće li i ostatak svibnja obilježiti ovako prohladno, kišovito i možda opet poprilično vjetrovito vrijeme ili...?

Što se tiče ostatka svibnja, čini se da će vrijeme ipak biti nešto mirnije uz više sunčanih sati. Iako se povremeni, prolazni pljuskovi i dalje ne mogu isključiti, neće biti onako kišovito kao ovaj tjedan. Nešto veća vjerojatnost za pljuskove u prvoj je polovini idućeg tjedna. Svibanj je do sada, osim što je bio kišovitiji nego što je uobičajeno, bio i poprilično vjetrovit, no do kraja mjeseca vrlo vjerojatno neće više biti onako jakih udara vjetra kao proteklih dana.

U lipnju imamo dva praznika, pa kakvo nas vrijeme tada očekuje?

Dugoročne prognoze za mjesece i sezone pred nama u posljednjim su desetljećima znatno napredovale, no govoreći o takvim prognozama, važno je znati da je riječ o potpuno drugačijim modelima i drugačijem tumačenju prognoze. Tako, kad govorimo o prognozi za lipanj, ne možemo reći hoće li 22. ili 25. lipnja biti kišovito ili sunčano, odnosno toplo ili hladno, no možemo reći neke informacije o lipnju općenito. A za lipanj se čini da će biti topliji od prosjeka, što bi značilo da će razdoblja s temperaturom iznad 26°C nadvladati ona s temperaturom ispod te vrijednosti, odnosno bit će češća i jače izražena. No sigurno će biti i povremenih pljuskova. U u kopnenim krajevima lipanj je najkišovitiji mjesec u godini. Dakle, najčešće se pojavljuje kiša i njene su količine tada najveće, veće nego u ijednom drugom mjesecu u godini.

A ljeto bi moglo biti podnošljivo ili ipak pakleno vruće ili nas i tijekom srpnja i kolovoza mogu zaskočiti neka iznenađenja?

Čini se da će i srpanj i kolovoz biti topliji od prosjeka, s tim da bi odstupanje temperature moglo biti jače izraženo nego u lipnju. U prijevodu, povećana je vjerojatnost za toplinske valove, temperaturu iznad 33°C koja se može zadržavati više dana zaredom. Oborine je pak uvijek teže prognozirati nego temperaturu, no čini se da će srpanj i kolovoz biti sušniji od prosjeka. Kiša će se javljati rjeđe nego inače, osobito u kolovozu. Nevremena uvijek može biti, osobito na kopnu pri velikim vrućinama. (Božena Matijević)•