Merkel: Podsjećam na one koji su ubijeni na Zidu samo zato što su htjeli slobodu

Njemačka kancelarka Angela Merkel zauzela se tijekom obilježavanja 30. godišnjice pada Berlinskog zida na pojačanu borbu protiv mržnje, rasizma i antisemitizma, a građane je pozvala da se i dalje bore za svoja prava.

"Nema tog zida da je ne znam kako širok i visok koji ne bi mogao biti probijen", rekla je njemačka kancelarka govoreći u tzv. Kapelici pomirenja koja stoji na mjestu nekadašnjeg brisanog prostora uz Berlinski zid.

Ona je podsjetila na to da je na ovom mjestu do 1985. stajala Crkva pomirenja koju su vlasti srušile jer je ometala kontrolu granice prema zapadnom Berlinu. "To nije bilo ništa drugo nego čin omalovažavanja ljudskog dostojanstva", rekla je Angela Merkel, do 1990. i sama građanka istočne Njemačke.

Njemačka kancelarka je obraćajući se gostima u memorijalnom centru Bernauer Strasse, među kojima su i predsjednici država i vlada istočnih članica Europske unije, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, podsjetila i na one koji su ubijeni u pokušaju prelaska Berlinskog zida.

"Podsjećam na one koji su ubijeni na Zidu samo zato što su htjeli slobodu", rekla je Merkel i pritom ukazala na 75.000 onih koji su u DDR-u bili zatočeni zbog pokušaja bijega na Zapad.

Njemačka kancelarka je podsjetila i na ostale povijesne događaje koji su se dogodili 9. studenog poput tzv. Kristalne noći kada je 1938. paljenjem sinagoga počeo organizirani progon Židova.

"Za postignuća ujedinjene Europe poput demokracije, pravne države, i očuvanje ljudskih prava se uvijek iznova trebamo boriti", rekla je Merkel koja je zaključila da je ta borba u vrijeme globalni promjena "aktualnija nego ikad".

Komemoracija na Bernauer Strasse jedna je od manifestacija obilježavanja 30. godina pada Berlinskog zida.

U subotu navečer pred Brandenburškim vratima se održava središnja svečanost na kojoj će govoriti i njemački predsjednik Frank-Walter Steinemeiar. Iz Hrvatske je na obilježavanje godišnjice pada Zida doputovao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.